Baba-oğulun el izi oyunu! Amca çocuklarının odunluk kavgası 4 ölümle sonuçlandı



ODUNLUK KAVGASINDA FACİA



BABA İTİRAF ETTİ

CEZAEVİNDEN TAHLİYE OLDUĞU GÜN ÖLMÜŞ

Can Hakman

Geçen Cumartesi günü meydana gelen olayda, Seben Çeltikdere köyünde oturan amca çocukları Ayhan ve Zeki Büyüktopaç arasında 2 evin ortasında bulunan odunluk nedeniyle uzun zamandır devam eden husumet yeniden alevlendi. 2 aile arasında kavga çıktı. Kavgada Zeki Büyüktopaç ile oğlu Onur Büyüktopaç tüfek ile ateş açtı. Açılan ateş nedeniyle Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve FETÖ soruşturması kapsamında açığa alınan uzman çavuş olan oğlu Taşkın Büyüktopaç ölürken, yeğeni Soner Büyüktopaç ise ağır yaralandı.Olayın ardından, kavgaya karışan Onur Büyüktopaç ve babası Zeki Büyüktopaç’ın da aralarında bulunduğu 7 kişi jandarma ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin İl Jandarma Komutanlığı’ndaki sorguları devam ediyor.Yaşamını yitirenler bugün toprağa verildi. Bolu merkezde bulunan Siteler Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazına Bolu Belediye Başkanı Alaaddin Yılmaz, AK Parti Bolu Milletvekili Ali Ercoşkun, Seben Belediye Başkanı Süleyman Özbağ ve yaşamını yitirenlerin yakınları katıldı. Yan yana koyulan 4 tabutun başında kılınan cenaze namazının ardından Ayhan Büyüktopaç ile eşi Emine, kız kardeşi Zekiye ve oğlu Taşkın Büyüktopaç’ın cenazeleri Çıkınlar Mezarlığı’nda toprağa verildi.İl Jandarma Komutanlığı'nda sorguları süren şüphelilerden Zeki Büyüktopaç ifadesinde silahı kendisinin ateşlediğini itiraf etti. Zeki Büyüktopaç, "Evlerinin önünde bulunan odunluğun çatısı yola kadar uzamıştı. Traktörle geçerken zorluk yaşıyorduk. Bu nedenle aramızda birçok kez kavga çıktı. Yıllar önce Ayhan Büyüktopaç'la aramızda çıkan kavgada beni bıçakla yaralamıştı. Olay günü de yeğenim Mustafa'yı ağır şekilde dövdüklerini gördüm. Aileme sopa ve keserlerle saldırmışlardı. Kendimden geçtim ve silahı ateşledim. Kaç kişiyi vurduğumu olay anında fark etmedim. Nasıl yaptığımı bilmiyorum. Daha sonra çok pişman oldum. Oğlum suçu üstlenmek için silahı benden alıp havaya ateş açtı. Gelen jandarmalara ateşi kendisinin açtığını söyledi. Ama ben yaptım" dedi.Onur Büyüktopaç'ın ise babasından silahı alıp elinde swap izi oluşması için havaya ateş açtıktan sonra suçu üstlenmeye çalıştığını itiraf ederek, olayı babasının gerçekleştirdiğini doğruladığı öğrenildi.Yaşamını yitirenlerden uzman çavuş Taşkın Büyüktopaç'ın FETÖ/PDY soruşturması kapsamında tutuklu bulunduğu cezaevinden olayın yaşandığı gün tahliye olduğu belirtildi. Ayhan Büyüktopaç'ın da açılan ateşle değil, kavga sırasında başına aldığı sopa darbeleriyle öldüğü ifade edildi. İl Jandarma Komutanlığı'ndaki sorguları süren 7 şüphelinin, yarın adliyeye sevk edileceği öğrenildi.DHA