Baba Vanga'nın 2018 kehanetleri!

2018 İÇİN İKİ ÖNEMLİ KEHANET

VENÜS'TE KEŞİF

BABA VANGA KİMDİR?

İdil Janet Demiray

Gerçek adı Vangelia Gushterova olanda yaşamış çok ünlü bir kahin olarak biliniyor. Bazı komplo teorisyenleri, Baba Vanga'nın çok önemli olayları önceden öngördüğünü ve bildiğini iddia eder.1996 yılında hayatını kaybeden, 51'inci yüzyılda'nın sonunun geleceğini öne sürmüştü.Baba Vanga,'ın varoluşu,saldırıları,'nin AB'den ayrılık süreci gibi tüm dünyayı etkileyen büyük olayları da bilmişti.'nın 2018 yılı için öngördüğü 2 önemli kehanet bulunuyor. Balkanlar’ın’unun 2018’deki tahminleri ise bir hayli şaşırtıcı ve gerçekleşme olasılığı yüksek.Baba Vanga’nın 2018 için yaptığı ilk tahminile ilgili. Kahinleriyle bilinen, 2018’de Çin’inyi geçerek Dünya’nın “Yeni süper gücü” olacağını iddia ediyor. Son yıllarda ekonomisi yükselen Çin’in 1970’lerde dünya ekonomisine katkısı %4.1’ken bu rakam 2015’te %15.6’ya çıkmıştı. Gazetenin aktardığı haberde, Baba Vanga’nın bu tahmininin gerçekleşme olasılığı olduğu belirtildi.Baba Vanga’nın ikinci tahmini ise uzayla ilgili.Uzmanlara göre Baba Vanga, 2018’de’le ilgili bir gelişme yaşanacağını aktarıyor. Venüs’te yeni bir enerji formunun keşfedileceğini öngören Baba Vanga’nın bu kehanetinin de gerçekleşme ihtimali var.Her ne kadar resmi olarak Venüs’e bir uzay görevi planlanmamışken 2018’in ilk yarısında bilim insanı Eugene Parker’a ithafen isimlendirilen Parker Solar Probe, uzay mekiği Güneş etrafında incelemelerde bulunmak üzere gönderilecek.Her ne kadar bu mekik Venüs’e inmese de gezegenin çekim gücünü kullanarak’in etrafında seyahat edebilecek. The Sun’da yer alan habere göre güneş etrafındaki manyetik alanın yapısını incelemeyi hedefleyen uzmanlar burada yeni bir keşifte bulunmayı ümit ediyor.Gerçek adıolan Baba Vanga, 31 Ocak 1911’de bugüntopraklarında bulunanköyünde dünyaya geldi. 16 yaşındayken bir fırtına sırasında yıldırım çarpması sonucu görme yeteneğini kaybeden, bu tarihten sonra Ortaçağın ünlü kahinigibi, sonradan gerçek olan kehanetlerde bulunarak, uluslararası üne kavuştu. Baba Vanga, dünyanın sonunun 51’inci yüzyılda geleceğini söylemiş ve bu tarihe kadar birçok öngörüde bulunmuştu.