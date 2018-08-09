Baba ve 2 oğlu evlerinde uyuşturucuyla yakalandı

Muğla İl Emniyeti Narkotik Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, Dalaman'ın Çakmak Mahallesi'nde oturan Ş.O.'nun, evinin yanındaki tarlada uyuşturucu yetiştirdiği bilgisini aldı. 1 ay süren takibin ardından 7 Ağustos Salı günü eve operasyon düzenledi. Baskın yapılan evde, 20 kilo 600 gram esrar ele geçirildi. Uyuşturucuyla ilgili E.O. ile oğulları Ş.O. ve Y.C.O., gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Ş.O., tutuklanırken, E.O. ile Y.C.O. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

DHA