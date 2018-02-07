Baba ve oğul 8 lira için 17 yaşındaki komşusunu öldürüp yedi!

Can Hakman

'ingazetesinden aktardığına göre,'nınkentinde bir baba ve oğul ile kendilerine 500 bin bolivar borçlu 17 yaşındaki komşuları arasında kavga çıktı. Kavga sırasında baba ve oğul gencin kafasına bir odunla vurarak ölmesine neden oldu.İkili daha sonra da gencin cesedinin bir kısmını yedi, kalan kemik ve parçaları da bir çukura gömdü.Olayın polise intikal etmesinin ardından ikili gözaltına alındı, haklarında da cinayetten dava açıldı.