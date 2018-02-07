Baba ve oğul 8 lira için 17 yaşındaki komşusunu öldürüp yedi!

Venezuela’nın Carabobo eyaletinde iki komşu ev arasındaki kavga ölümle bitti. Baba ve oğul, 500 bin bolivar (karaborsada 8 lira civarı) için 17 yaşındaki komşularını öldürüp cesedinin bir kısmını yedi

07 Şubat 2018, Çarşamba 11:14
Baba ve oğul 8 lira için 17 yaşındaki komşusunu öldürüp yedi!
Sputnik'in Excelsior gazetesinden aktardığına göre, Venezüela'nın Valencia kentinde bir baba ve oğul ile kendilerine 500 bin bolivar borçlu 17 yaşındaki komşuları arasında kavga çıktı. Kavga sırasında baba ve oğul gencin kafasına bir odunla vurarak ölmesine neden oldu.

İkili daha sonra da gencin cesedinin bir kısmını yedi, kalan kemik ve parçaları da bir çukura gömdü.

Olayın polise intikal etmesinin ardından ikili gözaltına alındı, haklarında da cinayetten dava açıldı.


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