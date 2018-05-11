Babaanne torunun ölümüne 22,5 yıl hapis istemi

BABAANNE VE TORUN YAŞAMINI YİTİRDİ

“NİŞAN MERASİMİMDE ALKOL ALDIM”

ÖLENLER KUSURSUZ, SÜRÜCÜ TAMAMEN KUSURLU

Ümraniye'de babaanne ve torununun ölümüne neden olduğu kazanın ardından alkollü sürücü Emrah Bozdemir hakkında “bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Kendi nişan töreninde alkol aldıktan sonra yola çıkan Bozdemir 'tamamen asli kusurlu' bulunurken ifadesinde ise , “Olay esnasında kendimdeydim ve aracı rahatlıkla kullanabiliyordum. Pişmanım” diye kendini savundu.Ümraniye'de babaanne ve torununun ölümüne neden olduğu kazanın ardından alkollü sürücü Emrah Bozdemir hakkındaki soruşturma tamamlandı. Kendi nişanında alkol aldıktan sonra aracına binip 10 yaşındaki Ahmet Yiğit Kalender ile 67 yaşındaki Fatma Kalender'in ölümüne neden olan Bozdemir hakkında “bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı'nın hazırladığı iddianameye göre, 7 Nisan 2018 günü nişanlanan ve nişanlısıyla beraber otomobiliyle seyreden Emrah Bozdemir, çift yönlü tek şeritli yolda önündeki aracı geçmek için karşı yönden gelen araçların şeridine girdi. Park halindeki araçların yanında bulunan babaanne ve toruna çarptı. Ağır yaralanan babaanne Fatma Kalender olaydan bir gün sonra, torunu Ahmet Yiğit Kalender ise olaydan 3 gün sonra kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi.Gözaltına alınan Bozdemir'in 215 promil alkollü olduğu tespit edilirken ifadesinde ise, “Nişanım vardı. Nişan merasimimde alkol aldım. Miktarını hatırlamamakla birlikte biraz viski içtim. Daha sonra nişanlım ile birlikte araca bindik. Yola yaşlı bir kadınla küçük bir çocuk atladılar. Durmaya çalıştım, mesafe kısaydı. Çarptım. Olay esnasında kendimdeydim ve aracı rahatlıkla kullanabiliyordum. Pişmanım” dedi. Tutuklandı.Bilirkişi raporunda ölen yayaların “kusursuz”, Emrah Bozdemir'in ise trafik kurallarını ihlal etmesi nedeniyle kazanın meydana gelişinde “tamamen asli kusurlu” olduğu belirtildi. Hakkında “bilinçli taksirle iki kişinin ölümüne neden olma” suçundan 2 yıl 8 aydan 22,5 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı. Bozdemir'in yargılanmasına önümüzdeki günlerde Anadolu 13. Ağır Ceza Mahkemesi'nde başlanacak.