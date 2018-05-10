Babalar Günü hediyesi aramaya başlayanlar için

Elif Bayram

Güneşli, Sıcak ve Keyif Verici Bir Koku: Bruce Willis Summer Edition Bruce Willis’in en başarılı parfümlerinden “Personal Edition” şimdi yaz mevsimine özel kokusu “Summer Edition” ile babanızın vazgeçilmezi olacak. İçeriğindeki greyfurt, fesleğen ve çam notaları ile dünyaca ünlü yıldızlarının kokusu olan Bruce Willis Summer Edition bu özel günde hediye alternatifleri arasında fark yaratacak.Aloe Vera Erkek Bakım Seti: Mükemmel Bir Tıraş İçin Gereken Herşey!LR Aloe Vera Erkek Bakım Seti, her cilt tipine uygun ürünleri ile babanızın cildini yumuşacık yaparken tüm bakım ihtiyacını da karşılayacak. Her gün yapılan tıraş sonrası deforme olan cildi onararak bakım sunan ürünler arasında yer alan Aloe Vera Tıraş Köpüğü, Aloe Vera Tıraş Jeli, Aloe Vera Tıraş Sonrası Bakım Balsamı ve Aloe Vera Anti Stres Yüz Kremi, babanızın tıraş keyfini artıracak.Babanızın gönlünü fethedecek hediye önerileri LR Health&Beauty’den!Bruce Willis Summer Edition EdP Fiyatı 50 ml: 115,90 TLAloe Vera Tıraş Köpüğü Fiyatı 200 ml: 32,90 TLAloe Vera Tıraş Jeli Fiyatı 150 ml: 32,90 TLAloe Vera Tıraş Sonrası Bakım Balsamı Fiyatı 100 ml: 32,90 TLAloe Vera Anti Stres Yüz Bakım Kremi Fiyatı 100 ml: 49,90 TL