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Babalar Günü hediyesi aramaya başlayanlar için

Alman kozmetik devi LR Health & Beauty, Babalar Günü’nde mükemmel hediyeyi arayanlar için yaz mevsimine özel olarak sınırlı sayıda üretilen Bruce Willis Summer Edition EdP ve Aloe Vera Erkek Bakım setini sunuyor

10 Mayıs 2018, Perşembe 15:23
Babalar Günü hediyesi aramaya başlayanlar için
Güneşli, Sıcak ve Keyif Verici Bir Koku: Bruce Willis Summer Edition Bruce Willis’in en başarılı parfümlerinden “Personal Edition” şimdi yaz mevsimine özel kokusu “Summer Edition” ile babanızın vazgeçilmezi olacak. İçeriğindeki greyfurt, fesleğen ve çam notaları ile dünyaca ünlü yıldızlarının kokusu olan Bruce Willis Summer Edition bu özel günde hediye alternatifleri arasında fark yaratacak.   



Aloe Vera Erkek Bakım Seti: Mükemmel Bir Tıraş İçin Gereken Herşey!

LR Aloe Vera Erkek Bakım Seti, her cilt tipine uygun ürünleri ile babanızın cildini yumuşacık yaparken tüm bakım ihtiyacını da karşılayacak. Her gün yapılan tıraş sonrası deforme olan cildi onararak bakım sunan ürünler arasında yer alan Aloe Vera Tıraş Köpüğü, Aloe Vera Tıraş Jeli, Aloe Vera Tıraş Sonrası Bakım Balsamı ve Aloe Vera Anti Stres Yüz Kremi, babanızın tıraş keyfini artıracak.

Babanızın gönlünü fethedecek hediye önerileri LR Health&Beauty’den!
Bruce Willis Summer Edition EdP Fiyatı 50 ml: 115,90 TL
Aloe Vera Tıraş Köpüğü Fiyatı 200 ml: 32,90 TL
Aloe Vera Tıraş Jeli Fiyatı 150 ml: 32,90 TL
Aloe Vera Tıraş Sonrası Bakım Balsamı Fiyatı 100 ml: 32,90 TL
Aloe Vera Anti Stres Yüz Bakım Kremi Fiyatı 100 ml: 49,90 TL




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