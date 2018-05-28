Babalar Günü ne zaman? İlk ne zaman kutlandı?
Anneler Günü'nü 13 Mayıs'ta kutlamıştık. Şimdi sıra Babalar Günü'nde... Bu özel güne kısa süre kala çocukların heyecanlı bekleyişi sürerken 2018 Babalar Günü'nün hangi güne denk geldiği de merak ediliyor.
Babalar Günü için geri sayım başladı. Mayıs ayında Anneler Günü'nü kutlarken haziran ayında da Babalar Günü'nü kutlayacağız. Evlatlar heyecanlı şekilde Babalar Günü'nün tam olarak hangi güne denk geldiğini merak ederken bir yandan da en güzel hediyeleri almak için kolları sıvıyorlar.
BABALAR GÜNÜ NE ZAMAN?
Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye'de de kutlanan Babalar Günü, geleneksel olarak her haziran ayının üçüncü pazar günü kutlanıyor. Bu yıl Babalar günü 17 Haziran Pazar'a denk geliyor.
BABALAR GÜNÜ İLK NE ZAMAN VE NE SEBEPLE KUTLANDI?
Babalar günü ilk olarak 1907 yılında Amerika'da meydana gelen bir maden kazasında çoğunluğun baba olduğu 360 erkeğin ölümünün ardından her yıl önceleri anma günü olarak kutlanmaya başlandı. Batı Virginia'da meydana gelen bu talihsiz olay bugünlere uzanan babalar günü kutlamasının ilk adımını oluşturuyor.