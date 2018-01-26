Babamın Günahları dizisi ekranlara veda ediyor



4. BÖLÜMDE FİNAL KARARI ALDI

BABAMIN GÜNAHLARI DİZİSİNİN KONUSU

OYUNCULAR VE KÜNYE

Elif Bayram

gibi isimlerden oluşan kadrosuyla 10 Ocak 2018 tarihinde yayın hayatına başlayan dizi, yeterli reytingi alamaması sebebiyle erken final kararı aldı.31 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak dördüncü bölümüyle dizi sevenlerine veda edecek.Hikaye Ozan'ıngeçmişinde Ferruh'unişlediği bir cinayeti sevgilisizarar gelmemesi adına üstlenmesi ile başlar. İşlemediği bu suçu üstlenmesi Ozan ve Yeşim'i farklı geleceklere sürüklerken Ozan bir kızı olduğundan habersiz yıllar geçirir. Yeşim, Zeyno'ya yapılacak ilik tedavisi için yıllar sonra Ozan'ın karşısına çıkar. Hayat ile ilgili en ufak bir beklentisi olmayan Ozan'ın hayatına Zeyno bir ışık demeti olarak düşer. Zeyno'nun hayatı Ozan'ın ellerindedir, ilik nakli için yaralanmaması gerekmektedir. Kızına ilik nakli yapabileceğini öğrendiği gün ise Ozan kendini yine işlemediği bir cinayetin faili olarak bulur. Fakat bu sefer kendisini feda edemeyeceği bir sebebi vardır… Kızı Zeyno...Evrensel Filimcilik A.ŞEvren OğuzAbdullah Oğuz: Ahmet SaatçioğluGhasem EbrahimianTolunay Türköz