Cumartesi Postası Dünyadan Magazin Pazar Postası Televizyon

Babamın Günahları dizisi ekranlara veda ediyor

Star TV ekranlarında büyük umutlarla başlayan Babamın Günahları dizisi reytinglerde 51. sıraya kadar düşünce final kararı aldı

26 Ocak 2018, Cuma 15:03
Babamın Günahları dizisi ekranlara veda ediyor
Kadir Doğulu, Melisa Sözen, Mustafa Uğurlu, İsmail Demirci, Sezin Akbaşoğulları, Müjde Uzman ve Mehrnoush Esmaeilpour gibi isimlerden oluşan kadrosuyla 10 Ocak 2018 tarihinde yayın hayatına başlayan dizi, yeterli reytingi alamaması sebebiyle erken final kararı aldı.


4. BÖLÜMDE FİNAL KARARI ALDI


Babamın Günahları 31 Ocak Çarşamba günü yayınlanacak dördüncü bölümüyle dizi sevenlerine veda edecek.
 

BABAMIN GÜNAHLARI DİZİSİNİN KONUSU


Hikaye Ozan'ın (Kadir Doğulu) geçmişinde Ferruh'un (Mustafa Uğurlu) işlediği bir cinayeti sevgilisi Yeşim'e (Melisa Sözen) zarar gelmemesi adına üstlenmesi ile başlar. İşlemediği bu suçu üstlenmesi Ozan ve Yeşim'i farklı geleceklere sürüklerken Ozan bir kızı olduğundan habersiz yıllar geçirir. Yeşim, Zeyno'ya yapılacak ilik tedavisi için yıllar sonra Ozan'ın karşısına çıkar. Hayat ile ilgili en ufak bir beklentisi olmayan Ozan'ın hayatına Zeyno bir ışık demeti olarak düşer. Zeyno'nun hayatı Ozan'ın ellerindedir, ilik nakli için yaralanmaması gerekmektedir. Kızına ilik nakli yapabileceğini öğrendiği gün ise Ozan kendini yine işlemediği bir cinayetin faili olarak bulur. Fakat bu sefer kendisini feda edemeyeceği bir sebebi vardır… Kızı Zeyno...


 

OYUNCULAR VE KÜNYE


Yapım: Evrensel Filimcilik A.Ş
Yapımcılar: Evren Oğuz
Yönetmen: Abdullah Oğuz
Senaryo: Ahmet Saatçioğlu
Görüntü Yönetmeni: Ghasem Ebrahimian
Sanat  Yönetmeni: Tolunay Türköz
Kadir Doğulu
Melisa Sözen
Mustafa Uğurlu
İsmail Demirci
Sezin Akbaşoğulları
Müjde Uzman
Mehrnoush Esmaeilpour

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Tecavüzle suçlanan Alman yönetmen Dieter Wedel'e cezaevi yolu gözüktü

Tecavüzle suçlanan Alman yönetmen Dieter Wedel'e cezaevi yolu gözüktü
Emel Müftüoğlu: Bu çocuklarımıza bakıp dertlerimizden utanalım

Emel Müftüoğlu: Bu çocuklarımıza bakıp dertlerimizden utanalım
Seren Serengil'e hapis cezası!

Seren Serengil'e hapis cezası!
Ferhan Şensoy'a doğum günü partisinde büyük sürpriz

Ferhan Şensoy'a doğum günü partisinde büyük sürpriz

Erkan Petekkaya'nın kâbus dolu günü! (Restoranına gündüz araba girdi gece yangın çıktı)

Erkan Petekkaya'nın kâbus dolu günü! (Restoranına gündüz araba girdi gece yangın çıktı)
Çocuk oyuncular büyüdü

Çocuk oyuncular büyüdü

Vanity Fair Dergisi'nde tarihi skandal! Oprah Winfrey 3 elli, Reese Witherspoon 3 bacaklı...

Vanity Fair Dergisi'nde tarihi skandal! Oprah Winfrey 3 elli, Reese Witherspoon 3 bacaklı...
Down sendromlu Özlem’in Tuba Büyüküstün hayali gerçek oldu

Down sendromlu Özlem’in Tuba Büyüküstün hayali gerçek oldu
Oyuncu Can Yaman karakolluk oldu! (8 kadınla kavga etti iddiası)

Oyuncu Can Yaman karakolluk oldu! (8 kadınla kavga etti iddiası)
Nihat Doğan Seda Sayan'a asıldı mı? (12 yıl sonra bir araya geldiler)

Nihat Doğan Seda Sayan'a asıldı mı? (12 yıl sonra bir araya geldiler)
Mahsun Kırmızıgül ve Nurgül Yeşilçay'dan bomba dizi

Mahsun Kırmızıgül ve Nurgül Yeşilçay'dan bomba dizi