'Babası dopingden öldü'

HABER: NAZLI ERDOL



Türk sporunun doping skandalları maalesef bitmek bilmiyor. Son olarak bu yıl düzenlenen 652’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde başpehlivanlığı kazanan Ali Gürbüz’ün dopingli çıkması, spor gündemine bomba gibi düştü. Gürbüz'e verilen altın kemer ve para ödülünü geri alınacak. Ödül, finalde Gürbüz'e yenilerek ikinci olan İsmail Balaban'a verilecek.



>>> Bir doping skandalı daha!



Dünya Spor Yazarlar Birliği Güreş Kurulu Başkanı Ali Gümüş, yaşanan talihsiz olayı değerlendirdi. Güreşçi Ali Rıza Kayaalp'in de Türkiye'de yaptırdığı testte dopingli çıktığını belirten Gümüş, daha sonra Atina'da test yaptıran Kayaalp'in temiz çıktığına ve 2012 Yaz Olimpiyat Oyunları'nda bronz madalyanın sahibi olduğuna değindi.

'HİLEYLE DOPİNG TESTİNİ YANILTANLAR VAR'



Türk sporunun 'doping furyası' nedeniyle cehenneme döndüğünü söyleyen Ali Gümüş, Mustafa Yıldız ve 42 yaşındaki Cengiz Elbeye'nin doping nedeniyle hayatını kaybettiğini hatırlattı. Ali Gürbüz'ün babası, 1988’de Antalya’ya altın kemeri getiren ilk başpehlivan olan Recep Gürbüz'ün, 1989 yılında, başpehlivan olduktan yalnızca bir yıl sonra doping nedeniyle hayata gözlerini yumduğunu iddia eden Gümüş, "Ali henüz bebekken babasını kaybetti. Yani o, böyle bir acının çocuğu. Asla bilinçli olarak doping kullanmaz. O, güçlü kuvvetli ve çok dürüst bir çocuk. Onun yemeğine ya da içtiğine çaktırmadan doping içeren madde atmışlardır" diye konuştu.

Güreşçilerin içtikleri suya bile dikkat etmeleri gerektiğini söyleyen Gümüş, sporcuların sunulan yemekleri yememelerini ve bütün yiyecekelerini yanlarında götürmeleri gerektiğini vurguladı. Bir dönem Naim Süleymanoğlu'nun yemeğine doping içeren madde atıldığını hatırlatan Gümüş, rakiplerin böyle yollara başvurabileceklerini belirtti.

'ALDIĞI AĞRI KESİCİDE BİLE DOPİNG OLABİLİR'



Spor Hukuku konusunda uzman olan Gaye Günay ise doping vakalarının, sporcuların yeterli bilgi sahibi olmaması nedeniyle artış gösterdiğine değinerek "Antrenörlerin, teknik heyetlerin ve sporcunun kendisinin doping hakkında bilinçlendirilmesi gerekiyor" diyerek, sözlerine şöyle devam etti: "Sporcu hastalandığında aldığı vitamin veya ağrı kesicide hatta besin takviyesinde bile doping içeren madde bulunabiliyor. Bu nedenle sporcunun, teknik heyetin, antrenörün bilgilendirilmesi hatta tıbbi ve hukuki danışmanlardan yardım alınması ve nelerin doping içeren madde bulundurduğu konusunda bilgilenmesi gerekiyor. Yeterli bilinçlendirme sayesinde Türk sporundaki başarıların önü açılacaktır."



Federasyonlar açısından hemen yaptırım olmayacağını belirten Günay, federasyonların herhangi bir yaptırım uygulamaması halinde durumun uluslararası federasyonlara yansıyacağını ve cezai yaptırımlara gidilebileceğini söyledi."