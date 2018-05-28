Babası kaza yapınca ağlayan çocuğu polis ekipleri sakinleştirdi

Kaza, dün saat 12.30 sıralarında Kağıthane Merkez Mahallesi İmrahor Caddesi üzerinde meydana geldi. Sütlüce istikametine 34 KV 3428 plakalı otomobil ile giden Osman Dindar (51), kırmızı ışık yanması nedeniyle aniden durdu. O esnada Dindar’ın arkasından seyreden 34 LD 5411 plakalı otomobilin sürücüsü Orkun Ayhan, duran araca arkadan çarptı. Kaza sonucu şans eseri ölen yada yaralan olmadı. Büyük bir panikle araçtan çıkan Dindar’ın çocukları korkuyla ağlamaya başladı. Araca arkadan çarpan Ayhan’ın otomobilinin ise hava yastıkları patladı. Kazanın şokuyla aracından çıkan taraflar araçlarında bir süre inceleme yaptı.

HÜNGÜR HÜNGÜR AĞLAYAN ÇOCUĞU POLİSLER SAKİNLEŞTİRDİ

O esnada Ayhan’ın oğlu 6 yaşındaki Muhammet Can ise araçta hüngür hüngür ağlamaya başladı. Polis ekiplerinin araçtan çıkarttığı minik Ayhan, aracın önüne gelerek ezilen yerlere baktı. Baba Ayhan kazanın şokuyla oğluyla ilgilenemeyince gördüğü manzara karşısında daha da ağlamaya başlayan minik Ayhan, bu kez trafik polisleri sakinleştirmeye çalıştı. Bir süre sonra araçlar cadde üzerinden yol kenarına çekildi. Taraflar ise polis ekiplerinin yardımıyla aralarında tutanak tuttu.

Kağıthane Trafik Denetleme Büro Amirliğine bağlı ekipler kazayla ilgili inceleme başlattı.