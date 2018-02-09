Babası üç yaşındaki çocuğunu fark etmeyerek aracı ile üzerinden geçti

Denizli’nin Honaz ilçesinde tarlada annesi tarafından uyutulan çocuk, babasının kullandığı aracın altında ezilerek can verdi

Babası üç yaşındaki çocuğunu fark etmeyerek aracı ile üzerinden geçti
Kızılyer Mahallesi’nde ikamet eden Mustafa ve anne Gürcü Yavuz bağda çalışmaya giderken, yanlarında 3 yaşındaki oğulları Abdullah Yasin Yavuz’u da götürdü.

Uykusu gelen 3 yaşındaki minik Abdullah, annesi Gürcü Yavuz tarafından uyutuldu. Annesi daha sonra bağda çalışmaya başladı.

UYKUDA CAN VERDİ


O sırada Denizli’den bağa gelen baba Mustafa Yavuz, kamyoneti ile bağdan geçerken oğlunun uyuduğunu fark etmeyerek üzerinden geçti.

Bunun üzerine kazayı fark eden anne önce şok geçirdi, daha sonra bağırmaya başladı. Sinir krizi geçiren anne yakınları tarafından güçlükle sakinleştirmeye çalışıldı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ


Haber verilmesi üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, minik Abdullah’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi.  

Jandarma kaza ile ilgili inceleme başlatırken aracın altında kalarak hayatını kaybeden Abdullah Yavuz’un cesedi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesine kaldırıldı.
Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı.
 


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