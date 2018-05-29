Babasını öldüren sanığın davasında karar çıkmadı

Eskişehir 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görülen duruşmaya sanık Emrah Ö, yakınları ve avukatlar katıldı. Sanık Emrah Ö., yaptığı savunmada, pişman olduğunu söylerken, mahkeme heyeti sanık avukatının ek süre istemesi talebiyle duruşmayı 26 Haziran tarihe erteledi.

OLAY NASIL OLMUŞTU

Edinilen bilgilere göre olay, 2017 yılı Kasım ayında Emek Mahallesi’nde gerçekleşti. Birlikte yaşadığı Meryem Ç.’nin kullandığı telefonu kırması üzerine baba Fahri Ö.(54) ile Emrah Ö. arsında tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Baba Fahri Ö., eline aldığı baston ile oğluna vurdu. Duruma sinirlenen Emrah Ö., eline bıçak alarak babasına sapladı. Aldığı bıçak darbesiyle yaralanan baba, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.