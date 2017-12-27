Babasının adını böceğe verdi: Şu ortadaki böcek babam

Erzurum Atatürk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Bitki Koruma Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Erol Yıldırım, Diyarbakır’da yaptığı bir araştırma sırasında keşfettiği böcek türüne babasının adını verdi.
"TİPHİA BAHATTİNİ"
Prof. Dr. Yıldırım, “Böcek bilimiyle uğraştığım için babam benden yeni tanımlayacağım bir böceğe ismini vermemi istedi. Ben de Diyarbakır Silvan’dan topladığım Hymenoptera takımı Tiphiidae familyasına ait bir böcek türüne ‘Tiphia Bahattini’ ismini verdim. Babam bu olayı öğrenince çok sevindi. Dünya döndükçe babamın ismi bu böcek türüyle anılacak”
dedi.
İşte profesörün babasının adını verdiği o böcek (Üstte ortada)
Yaşar Can