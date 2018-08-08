Babasının kullandığı traktörün altında kalan çocuk öldü
Şanlıurfa'nın Bozova ilçesinde babasının kullandığı traktörün altında kalan 3 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti
Metin Bilendir, plakası öğrenilemeyen traktörle ilçenin Gözenek Mahallesi'nde seyir halindeyken, kucağındaki kızı Gülizar Bilendir (3) dengesini kaybederek yere düştü.
Traktörün arka tekerleğinin üzerinden geçtiği çocuk, olay yerinde hayatını kaybetti.
Bilendir'in cesedi, otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.
Gözaltına alınan baba, ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.