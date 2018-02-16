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Babayiğtlerden ilk açıklama! 3 farklı model geliyor

Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu'nun yerli otomobil için oluşturduğu grup Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (OGG) yerli otomobille ilgili ilk açıklamada bulundu

16 Şubat 2018, Cuma 12:58
Babayiğtlerden ilk açıklama! 3 farklı model geliyor
Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu olarak güçlerini birleştirerek Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (OGG) kuran babayiğitler yerli otomobille ilgili ilk kez açıklama yaptı. Çalışmaların son hızla devam ettiğini belirten OGG, 3 farklı elektrikli otomobil örneği yapacaklarını duyurdu. 

Otomobili Ortak Girişim Grubu'nun o açıklaması: 

Cumhurbaşkanımızın himayelerinde 2 Kasım 2017 tarihinde imzalanan protokol ile Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği koordinasyonunda Anadolu, BMC, Kıraça, Turkcell ve Zorlu olarak güçlerimizi birleştirdiğimiz Türkiye’nin Otomobili Ortak Girişim Grubu (OGG) çalışmalarına son hızla devam etmektedir.

İstanbul’da faaliyete geçirdiğimiz proje ofisinde proje operasyonlarının günlük yönetimi ve takibini yapmaktayız. Farklı ülkelerde başarılı işlere imza atmış çok geniş bir ekip ile çalışıyoruz.  Cumhurbaşkanımız, Başbakanımız ve Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanımız Sayın Dr. Faruk Özlü başta olmak üzere devletimiz tarafından güçlü bir şekilde desteklenen dünya standartlarında bir sonuca ulaştırma gayesi içerisindeyiz.


'TÜKETİCİ ARAŞTIRMASI YÜRÜTÜYORUZ'


Türk sanayisi ve teknolojisi açısından bir dönüm noktası olacağını düşündüğümüz bu proje için teknoloji ve tüketici trendlerini de izleyerek sektörde tamamen farklı bir konumlanma sağlayacak kapsamlı bir strateji oluşturmaktayız. Teknik ve finansal analiz çalışmalarımızı da bu kapsamda sürdürüyoruz.

Tüm bunları yaparken de Türk halkının görüş ve beklentilerine göre Türkiye’nin Otomobili’ni tasarlamanın birinci önceliğimiz olduğunun bilincindeyiz. Bu kapsamda Türkiye genelinde çok kapsamlı ve profesyonel bir tüketici araştırması yürütüyoruz.  Buna göre milletimizin nasıl bir otomobil istediğini tespit ediyor ve çalışmalarımızı bu yönde şekillendiriyoruz.

Bu kapsamda, Türkiye’nin Otomobili Projesi’nde gelinen son durumu ve aldığımız ilk kararları kamuoyuyla paylaşmak isteriz.

- Türkiye’nin Otomobili projesinin uzun soluklu bir yatırım planlaması gerektiğinin farkındayız. Üç fazdan oluşan yaklaşık 15 yıllık bir yatırım hamlesine yönelik planlarımızı hazırlamaktayız.

- Orta vadede tek bir platform üzerinde üretilecek 3 farklı elektrikli araç modelinden oluşacak otomobil portföyü, Türk halkının ihtiyaçları ve beklentileri göz önünde bulundurularak detaylandırılmaktadır.

- Uluslararası markalar ile rekabet edecek yerli marka araçların ilk modelini daha önce açıklandığı gibi 2019 yılında prototip, 2021 yılının sonunda seri üretime geçiş olarak planlamaktayız.

- Öncelikle Türk halkının beğenisine sunulacak olan Türkiye’nin Otomobili en yüksek standartlarda üretilecek ve geliştirilecek olup, sanayimiz ve teknolojimiz açısından da bir kaldıraç vazifesi görecektir.

- İkinci etapta, elektrikli Türk araçlarını sadece ülkemizde değil aynı zamanda dünya pazarında talep gören uluslararası bir marka haline getirmeyi hedefliyoruz.

- Tüm bu planlama çalışmalarımızı yürütürken önümüzdeki aylarda kurmayı planladığımız şirketimizin kilit yöneticilerini belirlemek üzere kapsamlı bir süreç yönetiyoruz.


ÖN SİPARİŞ ALINMAYACAK


OGG olarak Türk halkının projeye ilk günden bu yana verdiği desteği görmekten büyük bir memnuniyet ve gurur duyuyoruz.  Bunun en büyük örneğini, üretilecek araca şimdiden büyük bir talep gelmesinden görüyoruz. Ancak, şu aşamada bir ön sipariş alma durumu söz konusu olmadığını belirtmemiz gerekir. Üretim yeri kararı ise yapılmakta olan teknik ve finansal analiz çalışmalarının tamamlanmasını müteakiben verilecektir.

Yaptığımız tüm çalışmalar planlanan takvime uygun bir şekilde gitmekte olup, çalışmalarımız ilerledikçe gerekli bilgilendirmeleri OGG olarak yapmaya devam edeceğiz. OGG tarafından yapılan açıklamalar dışındaki haberlerin dikkate alınmaması hususunu kamuoyunun bilgilerine sunarız.


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