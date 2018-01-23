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BabyGlimpse adlı uygulama bebeğinizin neye benzeyeceğini gösteriyor

BabyGlimpse adlı uygulama partnerinizle DNA örneğinizi yolladığınızda size bebeğinizin olası görüntüsünü sunuyor

23 Ocak 2018, Salı 17:55
BabyGlimpse adlı uygulama bebeğinizin neye benzeyeceğini gösteriyor
posta.com.tr

BabyGlimpse bebeğinizin fiziksel özellikleri dışında hangi hastalıklara karşı duyarlı olacağını, güneşe alerjisi olup olmadığını ve uyku düzeni gibi konularda da bilgi veriyor.

Çocuğunuzun yemek alışkanlıkları ve hangi yiyeceklere karşı alerjisi olup olmadığını da BabyGlimpse sayesinde öğrenebiliyorsunuz.

BabyGlimpse'in internet sitesi uygulamayı 'eğlenceli ve bilgilendirici bir deneyim' olarak tanımlıyor.



Ancak tıp uzmanları uygulamanın popülerliği konusunda oldukça endişeli.


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