BabyGlimpse adlı uygulama bebeğinizin neye benzeyeceğini gösteriyor

Can Hakman

bebeğinizin fiziksel özellikleri dışında hangi hastalıklara karşı duyarlı olacağını, güneşe alerjisi olup olmadığını ve uyku düzeni gibi konularda da bilgi veriyor.Çocuğunuzun yemek alışkanlıkları ve hangi yiyeceklere karşı alerjisi olup olmadığını da BabyGlimpse sayesinde öğrenebiliyorsunuz.'in internet sitesi uygulamayı 'eğlenceli ve bilgilendirici bir deneyim' olarak tanımlıyor.Ancak tıp uzmanları uygulamanın popülerliği konusunda oldukça endişeli.