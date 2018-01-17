Bacağından doku alıp göz kapağı yaptılar (Uçurtma kuyruğu tekniği nedir?)

'DÜNYADA İLK KEZ 22 AYLIK BEBEĞE UYGULANDI'

Senim Tanay

Nevşehir'de oturan Murat-Fatma Gostak çifti, erkek bebekleri Berkay Gostak'ınolması nedeniyle Kayseri'deki Göz Hastalıkları Uzmanı Prof.Dr. Cem Evereklioğlu'na başvurdu.Prof.Dr. CemEvereklioğlu, inceleme sonrası daha önce 3 yaş ve üzeri kişilerde geliştirdiği “Uçurtma Kuyruğu” tekniğini Berkay'a uygulamaya karar verdi. Ailenin de onay vermesiyle Berkay ameliyata alınarak bacağından 3.5 santim uzunluğunda doku alınarak iki göz kapağına nakledildi.Prof.Dr. Cem Evereklioğlu, operasyon hakkında şunları söyledi: "Çocuğun kapak düşüklüğü oldukça ileri düzeydeydi. Çocuk çoğu zaman başını kaldırma ve etraftaki cisimlere bakmakta zorluk çekiyordu. Aile bir şekilde bu kapakların kaldırılmasını istedi. Dünyada kapak ameliyatı 2 şekilde yapılmaktadır. Birincisi; herhangi bir doku nakli yapmadan kendi kaslarını kısaltmak olabilir. İkinci seçenek kendi bacağından bir doku nakli yaparak bunu üst kapaklara aktarma şeklindedir. Dünyada 3 yaş üzerinde bacaktan parça alma ameliyatı zaten yapılmaktadır. Fakat 3 yaş altındaki bebeklerde bacak boyları kısa olmasından dolayı bu ameliyat kendi dokusu kullanılarak değil de silikon gibi iplikler, lastikler kullanılarak yapılmaktadır. Biz dünyada ilk defa 3 yaş altındaki 22 aylık bir bebeğe bacağından doku alarak göz kapaklarına cerrahiyle naklettik. Üst kapaklarını kaldırdık. Dolayısıyla dünyada ilk defa kendi dokusundan bir parça olduğu için de vücutta herhangi bir atılma riski olmadan ömür boyu kullanabileceği üst kapaklarının kaldırılmasını sağlamış olduk."