BackBeat Fit 305 tüm dikkatleri üzerine çekiyor

Adem Özdoğan

Plantronics BackBeat Fit 305 , IPx5 sertifikasına sahip. Bunun anlamı, bu ürünün tere ve su sıçramalarına karşı korunmalı olması. Oldukça küçük bir yapıda olan kulak içi kulaklık kasası ise plastik bir malzemeden oluşuyor ve kullanıcıya çok sağlam bir his veriyor. İki kulaklık arasındaki kablo kalın ve kumaş ile kaplı. Dolaysıyla bükülmelere karşı fazlasıyla dayanıklı. Zaten ürünün malzeme kalitesi ve işçiliğine baktığımızda Back Beat Fit 305’in Premium bir ürün olduğu hemen anlaşılıyor.Bu ürünün en büyük özelliği, inovatif bir tasarım kazandıran kulak içi kulaklık kasası. Benzer ürünlerden daha küçük ve hafif olan bu kasa sistemi kulağa çok iyi oturuyor. Esnek olan ve kulaklığın kulağa iyi oturmasını ve düşmemesini sağlayan Earwings, kullanıcıya ciddi bir esneklik kazandırıyor. Öyle ki, spor yaparken kulaklıklarınızın düşüp düşmeyeceğini düşünmüyorsunuz ve tüm konsantrasyonunuzu tamamen spora verebiliyorsunuz.Mavi, gri, yeşil ve pembe renklerde bulunabilen bu ürün uzaktan bakıldığında ciddi ilgi çekiyor. Kumaş ile kaplı olan kablo sağlam bir his veriyor. Bu özelliğinin kullanıcılar tarafından beğenilmesi tamamen zevk meselesi. Fakat kablonun kumaş ile kaplı olması elbiselerde sürtünmelere neden oluyor ve bundan dolayı da az da olsa rahatsız edici bir ses oluşuyor. Kablonun üzerinde bulunan klips ile bu kabloyu elbette sabitleyebiliyorsunuz. Fakat bu sesi ne yazık ki tamamen yok edemiyorsunuz.Kulak için kulaklıklarda olduğu gibi cihazın yönetimi kablonun üzerinde yer alıyor. Üç düğmeye sahip olan bu kumanda benzer ürünlerle kıyasla daha büyük bir yapıda. Bunun nedeni de pil bölümünün bu alanda yer alması. Bu her ne kadar bir dezavantaj gibi dursa da, kumanda kasası kesinlikle ağır değil. Dolaysıyla taşıma konforunuza da olumsuz bir etki yaratmıyor.Plantronics BackBeat Fit 305’in Bluetooth kalitesi çok başarılı. 10 metre uzaklıkta bile kesintisiz bir iletişim sağlanıyor. Bununla birlikte ürünü telefona tanıtmak hem çok hızlı hem de çok basit. Bizim beğendiğimiz özellik ise aynı anda iki telefon ile bağlantı kurabilmesi. Bağlantıyı kurduktan sonra Back Beat Fit 305’i 6 saat boyunca kesintisiz kullanabiliyorsunuz. Bu değer, benzer ürünlerle kıyaslandığında standardın altında. Birçok ürün en az 8 saat’lik bir konuşma sunabiliyorlar. Bunu düşünen Plantronics bu yüzden hızlı şarj özelliğini bu ürüne entegre etti. 1 saat içinde ürünün pilini Micro USB kablosu yardımıyla doldurabiliyorsunuz.Plantronics BackBeat Fit 305 , abartılmış olmamakla birlikte bas ağırlıklı bir ses dengesine sahip. Bass’lar oldukça tok ve güçlü. Kesinlikle boğuk olmuyor. Zaten spor tutkunları spor yaparken bu tarz bir ses dengesini tercih ediyorlar. Orta seslerin ayrışması gayet başarılı. Net duyulmalarına karşın üst seviye ürünlerle ne yazık ki yarışamıyor. Tizlerde ise, doğallığı az da olsa arıyorsunuz. Bu seslerde sanki hafifi bir oynanma yapılmış.Fiyat/performans oranına baktığımızda, sahip olduğu ses kalitesinin, ortalamalarda olduğunu söylemek mümkün. Yani üst seviye kulak içi Bluetooth kulaklıkların kalitesine ulaşamıyor