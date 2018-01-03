Bade İşçil: Düz muhtaç ve nazlılar

Star TV’deki ‘Ufak Tefek Cinayetler’de oynayan Bade işçil, Vogue Dergisi’ne verdiği röportajda erkekler hakkında bir tespit yapmış: “Babama ve 3 yaşındaki oğlum Azur’a bakıyorum, hangi yaştan olursa olsun erkekler daha düz. Kafaları bizlerden daha net ve sade çalışıyor. Ayrıca erkek kadına göre; daha muhtaç bir canlı türü. Hep de nazlılar.”
Öte yandan 2013 yılında evlenip 3 yıl sonra olaylı şekilde boşanan Bade İşçil ve Malkoç Süalp
, oğulları Azur’un mutluluğu için aralarındaki sorunları rafa kaldırdı.
Bade İşçil
2016 yılında
psikolojik şiddet gördüğünü belirtip Malkoç Süalp'e
boşanma davası açtı. Sonrasında da Malkoç Süalp
ile mal paylaşımı için savaştı.
Bade İşçil: Oğlum için...
Ufak Tefek Cinayetler'in Pelin'i Bade İşçil kimdir?
SON 24 SAATTE YAŞANANLAR
Elif Bayram