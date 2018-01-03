Bade İşçil: Düz muhtaç ve nazlılar

Bade İşçil: Oğlum için...

Ufak Tefek Cinayetler'in Pelin'i Bade İşçil kimdir?

Elif Bayram

Star TV’deki ‘Ufak Tefek Cinayetler’de oynayan Bade işçil, Vogue Dergisi’ne verdiği röportajda erkekler hakkında bir tespit yapmış: “Babama ve 3 yaşındaki oğlum Azur’a bakıyorum, hangi yaştan olursa olsun erkekler daha düz. Kafaları bizlerden daha net ve sade çalışıyor. Ayrıca erkek kadına göre; daha muhtaç bir canlı türü. Hep de nazlılar.”Öte yandan 2013 yılında evlenip 3 yıl sonra olaylı şekilde boşanan, oğulları Azur’un mutluluğu için aralarındaki sorunları rafa kaldırdı.2016 yılındapsikolojik şiddet gördüğünü belirtipboşanma davası açtı. Sonrasında daile mal paylaşımı için savaştı.