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Bade İşçil: Düz muhtaç ve nazlılar

Bade İşçil erkekler için yorum yaptı: ‘Düz, muhtaç ve nazlılar’

03 Ocak 2018, Çarşamba 07:47
Bade İşçil: Düz muhtaç ve nazlılar
Star TV’deki ‘Ufak Tefek Cinayetler’de oynayan Bade işçil, Vogue Dergisi’ne verdiği röportajda erkekler hakkında bir tespit yapmış: “Babama ve 3 yaşındaki oğlum Azur’a bakıyorum, hangi yaştan olursa olsun erkekler daha düz. Kafaları bizlerden daha net ve sade çalışıyor. Ayrıca erkek kadına göre; daha muhtaç bir canlı türü. Hep de nazlılar.”

Öte yandan 2013 yılında evlenip 3 yıl sonra olaylı şekilde boşanan Bade İşçil ve Malkoç Süalp, oğulları Azur’un mutluluğu için aralarındaki sorunları rafa kaldırdı. 

Bade İşçil: Oğlum için...

Bade İşçil 2016 yılında psikolojik şiddet gördüğünü belirtip Malkoç Süalp'e boşanma davası açtı. Sonrasında da Malkoç Süalp ile mal paylaşımı için savaştı.



Bade İşçil: Oğlum için...Bade İşçil: Oğlum için...
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