Fiorentina genel müdürü Pantaleo Corvino, Badelj'nin yeni bir sözleşmeyi reddettiğini doğruladı. Hırvat futbolcu 30 Haziran'da serbest kalacak.

İtalya basınında çıkan haberlere göre Badelj'yi Milan ve Lazio transfer etmek istiyor ama Hırvat yıldızın ilk tercihi Milan.

Kırmızı-Siyahlılar, yıldız futbolcuya yıllık 2.5 milyon Euro'dan 3 yıllık bir sözleşme önerdi. Finansal Fair Play(FFP) ile başı dertte olan Milan için bu transfer daha da önemli bir hal alıyor. Aynı şekilde Milan, Manchester United ile sözlemesi sona eren Marouane Fellaini ile de görüşüyor.

Milan Badej ile Beşiktaş'ın da ilgilendiği iddia ediliyordu. Bu sezon 27 resmi karşılaşmada oynayan Milan Madelj, 2 gol atarken 1 de asist yaptı.

Bu arada Hırvat yıldız, yaptığı açıklamayla Fiorentina'ya teşekkür ederek kulüpten resmen ayrıldığını açıkladı.







