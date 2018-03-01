Badou Ndiaye'den Galatasaray açıklaması



'BEN AYRILDIĞIMDA ÇOK ÜZÜLMÜŞLERDİ'

Haber Merkezi

Ocak ayı transfer döneminde'dan 16 milyon euroluk bonservis bedeliyle'e transfer olan, Senegal basınına flaş açıklamalarda bulundu.Larel.net'e bir röportaj veren merkez orta saha oyuncusu Sarı Kırmızılı ekipte çok güzel günler geçirdiğini söylerken Stoke City'nin projesini çok cazip bulduğu için Galatasaray'dan ayrıldığını belirtti.'Galatasaray'ın hem Türkiye hem de Avrupa çapında büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Zaten bu yüzden oraya transfer olmuştum.' diyen Ndiaye, bununla birlikte Türkiye'de büyük bir baskıyla karşılaştığını da söyledi.Ndiaye, Sarı Kırmızılılar'da forma giyen eski takım arkadaşlarıve'yi özleyip özlemediğiyle ilgili soruyaysa şu şekilde yanıt verdi:'Ben ayrıldığımda çok üzülmüşlerdi. Tüm bu saydığınız isimler benim arkadaşlarım ve kardeşlerim. Beni özlediklerini söylüyorlar. Ben de onları çok özlüyorum.'