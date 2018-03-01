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Badou Ndiaye'den Galatasaray açıklaması

Devre arası transfer döneminde Galatasaray'dan ayrılarak Stoke City'nin yolunu tutan Badou Ndiaye, Senegal basınına birbirinden özel açıklamalarda bulundu

Badou Ndiaye'den Galatasaray açıklaması
Ocak ayı transfer döneminde Galatasaray'dan 16 milyon euroluk bonservis bedeliyle Stoke City'e transfer olan Badou Ndiaye, Senegal basınına flaş açıklamalarda bulundu.

Larel.net'e bir röportaj veren merkez orta saha oyuncusu Sarı Kırmızılı ekipte çok güzel günler geçirdiğini söylerken Stoke City'nin projesini çok cazip bulduğu için Galatasaray'dan ayrıldığını belirtti.


'BEN AYRILDIĞIMDA ÇOK ÜZÜLMÜŞLERDİ'


'Galatasaray'ın hem Türkiye hem de Avrupa çapında büyük bir kulüp olduğunu biliyordum. Zaten bu yüzden oraya transfer olmuştum.' diyen Ndiaye, bununla birlikte Türkiye'de büyük bir baskıyla karşılaştığını da söyledi.

Ndiaye, Sarı Kırmızılılar'da forma giyen eski takım arkadaşları Bafetimbi GomisYounes Belhanda ve Sofiane Feghouli'yi özleyip özlemediğiyle ilgili soruyaysa şu şekilde yanıt verdi:

'Ben ayrıldığımda çok üzülmüşlerdi. Tüm bu saydığınız isimler benim arkadaşlarım ve kardeşlerim. Beni özlediklerini söylüyorlar. Ben de onları çok özlüyorum.'


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