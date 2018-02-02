Badou Ndiaye muradına erdi ama...

TOLGA, SELÇUK VE DONK

Erdinç Şahin

tarihinin en pahalı satışına imza atanmevcut yönetimi büyük bir külfetten kurtardı. Gelen 9 milyon Euro’luk peşin parayla, oyuncuların 4 aylık taksitleri ödendi.Transferin son gününde, son dakikalara kadar çalışma izni almak için uğraşan Badou Ndiaye muradına erdi ve Stoke City ile sözleşme imzaladı. İngiliz kulübüyle 4.5 yıllık mukavele imzalayan 27 yaşındaki Senegalli oyuncu için Galatasaray’a 16 milyon Euro bonservis bedeli ödenecek. Yıldız futbolcu böylece Galatasaray tarihinin en pahalıya satılan oyuncusu konumuna yükseldi. Ayrıca Aslan, bir sonrasi satıştan da yüzde 15 pay alacak. Üstelik Stoke, bu paranın 9 milyon Euro’sunu Cim Bom’a peşin verdi.Mevcut yönetim bu şekilde büyük bir külfetten kurtuldu ve sporcuların 4 aylık gecikmeli alacaklarını ödedi. Bu hamle takım içinde adeta yasal doping havası yarattı. Teknik patron Fatih Terim de rahat bir nefes aldı.Ndiaye’nin gidişiyle gecikmiş tüm alacaklar ödendi, ancak işin saha içi boyutuna bakıldığında Fatih hocaylı bir hayli sıkıntılı günler bekliyor. Tedavisi için Portekiz’e giden Fernando’nun da en az 1 ay takımdan uzak kalması bekleniyor. Son gün takviye de yapılamayınca Terim’in elinde sadece Selçuk, Tolga ve Donk üçlüsü kaldı.İlk yarıda fırtına gibi esen Fernando - Ndiaye ikilisinden sonra mevcut orta saha merkezi, beklentileri de düşürmüş durumda. Sarı-Kırmızılılar artık Fernando’nun bir an önce dönmesini ve orta alandaki defansif boşluğu doldurmasını bekleyecek.Terim ise alternatif seçenekler üzerinde duruyor. Belhanda’nın 8 numaraya kaydırılması da bir ihtimal olarak tecrübeli hocanın gündeminde yer alıyor.