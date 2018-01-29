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Badou Ndiaye Stoke City ile anlaştı

Galatasaray forması giyen Badou Ndiaye, İngiltere Premier Ligi ekiplerinden Stoke City’de kariyerine devam edecek. Galatasaray, Badou Ndiaye transferi için Stoke City ile anlaşma sağladı

Badou Ndiaye Stoke City ile anlaştı
Stoke City'nin, Badou Ndiaye için 15+1 milyon euro teklif ettiği ve Ndiaye'nin de alacaklarından vazgeçmesiyle Galatasaray'ın bu teklifi kabul ettiği belirtildi. Ndiaye'nin transferi için yarın sabah resmi işlemler yapılacak.


INTER DE DEVREDE


İtalyan basını da flaş bir iddia ortaya attı. Sky Sports Italia, Serie A devi Inter'in Ndiaye için son dakikada devreye girdiğini belirtti. Bu gelişme sonrası Inter'in Ndiaye için Galatasaray'a resmi teklif yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.


STOKE'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ


Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Stoke City de Badou Ndiaye ile ilgili bir açıklama yapmıştı.

Transfer işleriyle kulüp CEO'su Tony Scholes'un ilgilendiğini belirten Stoke City Teknik Direktörü Paul Lambert, 'Takıma fayda verebilecek oyuncular üzerine konuşuyoruz ama ocak ayı transfer için zor bir dönem' ifadelerini kullanmıştı.


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