Badou Ndiaye Stoke City ile anlaştı



INTER DE DEVREDE



STOKE'TAN AÇIKLAMA GELMİŞTİ

Haber Merkezi

Stoke City'nin, Badou Ndiaye için 15+1 milyon euro teklif ettiği ve Ndiaye'nin de alacaklarından vazgeçmesiyle Galatasaray'ın bu teklifi kabul ettiği belirtildi. Ndiaye'nin transferi için yarın sabah resmi işlemler yapılacak.İtalyan basını da flaş bir iddia ortaya attı. Sky Sports Italia, Serie A devi Inter'in Ndiaye için son dakikada devreye girdiğini belirtti. Bu gelişme sonrası Inter'in Ndiaye için Galatasaray'a resmi teklif yapıp yapmayacağı merak konusu oldu.Galatasaray'ın anlaşma sağladığı Stoke City de Badou Ndiaye ile ilgili bir açıklama yapmıştı.Transfer işleriyle kulüp CEO'su Tony Scholes'un ilgilendiğini belirten Stoke City Teknik Direktörü Paul Lambert, 'Takıma fayda verebilecek oyuncular üzerine konuşuyoruz ama ocak ayı transfer için zor bir dönem' ifadelerini kullanmıştı.