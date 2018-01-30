Badou Ndiaye'ye çalışma izni engeli!

KULÜPLER ANLAŞSA BİLE

YÜZDE 60'TAN AZ OYNADI

Erdinç Şahin

’dangitmeye hazırlanan’nin transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.Senegalli futbolcu, gelen yüksek teklif sonrasında teknik ekip ve yönetime ayrılmak istediğini bildirmişti. Ara transfer döneminin sona ermesine iki gün kala, 27 yaşındaki oyuncunun transferi nihayete ermeyi bekliyor.İngiltere’deki yeni çalışma izni koşullarını Badou Ndiaye’nin karşılamadığı tespit edildi. Ada’daki kriterlere göre yabancı futbolcuların otomatik olarak çalışma izni alabilmesi için, formasını giydikleri milli takımdaki oynama sürelerine göre uygun durumda olmaları gerekiyor. İki kulüp arasında transfere yönelik görüşmelerin olumlu olmasıyla birlikte, bu durumun da çözüme kavuşturulması gerektiğinin altı çiziliyor.’nda 21 ila 30. basamak arasında yer alan bir ülkenin futbolcusunun, takımının son iki yılındaki maçlarının toplam süresinin en az yüzde 60’ında forma giymiş olması gerekiyor. Mevcut durumda 24. sırada bulunanfutbolcusu Ndiaye’nin, son iki senedeki toplam oynama sürelerinin bu oranın altında kaldığı belirlendi.Skorer