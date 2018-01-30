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Badou Ndiaye'ye çalışma izni engeli!

Badou Ndiaye’nin İngiltere’deki çalışma izni koşullarını karşılamadığı, bu yüzden direkt izin alamadığı ortaya çıktı. Galatasaraylı futbolcu için itiraz kuruluna yapılan başvurunun yanıtı, transferi netleştirecek.

Badou Ndiaye'ye çalışma izni engeli!
Galatasaray’dan Stoke City’ye gitmeye hazırlanan Badou Ndiaye’nin transferinde beklenmedik bir gelişme yaşandı.

Senegalli futbolcu, gelen yüksek teklif sonrasında teknik ekip ve yönetime ayrılmak istediğini bildirmişti. Ara transfer döneminin sona ermesine iki gün kala, 27 yaşındaki oyuncunun transferi nihayete ermeyi bekliyor.
 

KULÜPLER ANLAŞSA BİLE


 İngiltere’deki yeni çalışma izni koşullarını Badou Ndiaye’nin karşılamadığı tespit edildi. Ada’daki kriterlere göre yabancı futbolcuların otomatik olarak çalışma izni alabilmesi için, formasını giydikleri milli takımdaki oynama sürelerine göre uygun durumda olmaları gerekiyor. İki kulüp arasında transfere yönelik görüşmelerin olumlu olmasıyla birlikte, bu durumun da çözüme kavuşturulması gerektiğinin altı çiziliyor.
 

YÜZDE 60'TAN AZ OYNADI


FIFA Dünya Sıralaması’nda 21 ila 30. basamak arasında yer alan bir ülkenin futbolcusunun, takımının son iki yılındaki maçlarının toplam süresinin en az yüzde 60’ında forma giymiş olması gerekiyor. Mevcut durumda 24. sırada bulunan Senegal’in futbolcusu Ndiaye’nin, son iki senedeki toplam oynama sürelerinin bu oranın altında kaldığı belirlendi.

Skorer


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