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BAE'de alıkonulan Şeyh Abdullah bin Ali hastaneye kaldırıldı

Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğu iddialarıyla gündeme gelen Katar'da iktidardaki Al Sani ailesi üyelerinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin, BAE'de hastaneye kaldırıldığı bildirildi

15 Ocak 2018, Pazartesi 23:25
BAE'de alıkonulan Şeyh Abdullah bin Ali hastaneye kaldırıldı
Şeyh Abdullah bin Ali'nin kardeşi Şeyh Halid, Katar merkezli Al Jazeera kanalında yer alan açıklamasında kardeşinin alıkonulduğu Abu Dabi'de hastaneye kaldırıldığını belirtti.

'BASKILAR NEDENİYLE YORGUN DÜŞTÜ'


Durumu hakkında bilgi vermeyen Şeyh Halid, "Bana şahsi olarak gelen bilgilerde çelişkiler var. Bazen Suudi Arabistan'a sınır dışı edileceği bazen de istediği yere gitmesine izin verileceğine dair malumatlar ulaşıyor. Bu sabah, Şeyh Abdullah'ın kendi talebi üzerine İngiltere'ye gitmesine izin verileceğini ilettiler. Ancak daha sonra pasaportunun İngiltere'ye gitmesine uygun olmadığını, Katar tarafından arandığını haber verdiler. Bu doğru değil." ifadelerini kullandı.

Kardeşine iki kızının eşlik ettiğini kaydeden Şeyh Halid, "Ona, 'kızlarının gitmesine izin vereceğiz. Ancak sen burada kalacaksın' demişler. Şeyh Abdullah da bu duruma karşı çıkmış. Bu sabah, yaşanan olaylar ve üzerindeki baskılar nedeniyle yorgun düştüğünü ve hastaneye kaldırıldığını öğrendik. Sağlık durumu şu an stabil. Şeyh Abdullah'ın, doktorun uygun görmesi halinde ülkeden ayrılmasına izin vereceklerini vaat etmişler." dedi.

BAE'nin sözünü tutması ve Şeyh Abdullah'ın ülkeden ayrılmasına izin vermesi için baskı yapma çağrısında bulunan Şeyh Halid, "O, BAE'de misafirdi. Aranmıyor. İstediği zaman istediği yere gitme hakkı var." diye konuştu.
 

BAE İDDİALARI YALANLADI


Şeyh Abdullah, dün Al Jazeera kanalında yayınlanan bir video kaydında, "Abu Dabi Veliahtı Şeyh Muhammed bin Zayid tarafından misafir edildikten sonra alıkonulduğunu" iddia etmişti.

BAE bu iddiayı yalanlarken, Doha yönetimi ise "konuyu yakından izlediklerini" duyurmuştu.

BAE Dışişleri ve Uluslararası İşbirliği Bakanlığından bir yetkili de "Şeyh Abdullah, BAE'de kendi talebi üzerine misafir olarak bulundu. Katar hükümetinin uyguladığı kısıtlamaların ardından BAE'ye sığındı. Kendisi memnuniyet ve cömertlikle kabul edilmesinin ardından misafirperverlik ve koruma gördü." ifadesini kullanmıştı.
Katar İnsan Hakları Ulusal Komitesi'nden bugün yapılan yazılı açıklamada, "Şeyh Abdullah'ın BAE'de alıkonulduğu ve seyahatinin engellendiğine dair ailesinden şikayet alındığı" belirtilmişti.

Bu durumun "tüm uluslararası insan hakları sözleşmeleri ile normlarına aykırı olduğu" vurgulanan açıklamada, "Şeyh Abdullah'ın hayatından BAE yönetiminin sorumlu olduğu" ifade edilmiş ayrıca komitenin, Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Yüksek Komiserliği'ne bu ihlalleri hızlı bir şekilde bildirdiği ve Şeyh Abdullah'ın serbest bırakılması ve kendisine koruma sağlanması için harekete geçilmesini talep ettiği aktarılmıştı.

AA

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