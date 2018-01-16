BAE'de alıkonulduğu iddia edilen Şeyh Abdullah Kuveyt'e geldi



BAE YALANLAMIŞTI

BAE'de alıkonulan Şeyh Abdullah bin Ali hastaneye kaldırıldı

Mehmet Nuri Turan

Katar merkezli Al Jazeera kanalının haberine göre, Şeyh Abdullah bin Ali, Kuveyt'e ulaşmasının ardından askeri hastaneye kaldırıldı.Şeyh Abdullah bin Ali'nin kardeşi Şeyh Halid, dün Katar merkezli Al Jazeera kanalında yer alan açıklamasında kardeşinin alıkonulduğu Abu Dabi'de hastaneye kaldırıldığını belirtmişti.Şeyh Abdullah bin Ali'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğu iddia edilmişti, BAE ise bunu yalanlamıştı.AA