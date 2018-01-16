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BAE'de alıkonulduğu iddia edilen Şeyh Abdullah Kuveyt'e geldi

Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) alıkonulduğu iddia edilen Katar'da iktidardaki Al Sani ailesinden Şeyh Abdullah bin Ali'nin (61), BAE'den ayrılarak Kuveyt'e geldiği bildirildi

16 Ocak 2018, Salı 23:56
BAE'de alıkonulduğu iddia edilen Şeyh Abdullah Kuveyt'e geldi
Katar merkezli Al Jazeera kanalının haberine göre, Şeyh Abdullah bin Ali, Kuveyt'e ulaşmasının ardından askeri hastaneye kaldırıldı.


BAE YALANLAMIŞTI


Şeyh Abdullah bin Ali'nin kardeşi Şeyh Halid, dün Katar merkezli Al Jazeera kanalında yer alan açıklamasında kardeşinin alıkonulduğu Abu Dabi'de hastaneye kaldırıldığını belirtmişti.

Şeyh Abdullah bin Ali'nin, Birleşik Arap Emirlikleri'nin (BAE) başkenti Abu Dabi'de alıkonulduğu iddia edilmişti, BAE ise bunu yalanlamıştı.

AA

BAE'de alıkonulan Şeyh Abdullah bin Ali hastaneye kaldırıldıBAE'de alıkonulan Şeyh Abdullah bin Ali hastaneye kaldırıldı


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