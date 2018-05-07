BAE'den 'Yemen toprağında gözümüz yok' mesajı

Birleşik Arap Emirlikleri, Yemen hükümetinin Sokotra Adası'yla ilgili Abu Dabi yönetimine yönelttiği, "egemenlik ihlali" suçlamasına ilişkin, 'Yemen toprağında gözümüz yok' mesajı verdi

BAE'den 'Yemen toprağında gözümüz yok' mesajı
Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Yemen hükümetinin Sokotra Adası'yla ilgili Abu Dabi yönetimine yönelttiği, "egemenlik ihlali" suçlamasına cevap verdi.

BAE Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, Sokotra da dahil olmak üzere Yemen'in kurtarılmış bölgelerindeki BAE askeri varlığının, Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçlerinin faaliyetleri kapsamında yer aldığı ifade edildi.
 

"BAE'nin Yemen'de ya da onun bir parçasında gözü yoktur"


BAE güçlerinin, güvenlik ve istikrarı korumak, kalkınma projelerine ve ada halkına destek vermek için Sokotra Adası'nda paralel bir rol oynadığının belirtildiği açıklamada, "BAE'nin Yemen'de ya da onun bir parçasında gözü yoktur. BAE'nin Yemen'in pek çok kentinde attığı adımlar güvenlik ve istikrarın sağlanması ve meşru hükümetle Yemen halkının desteklenmesi amacını taşımaktadır." ifadesi kullanıldı.

Yemen hükümetinden yapılan açıklamanın, "BAE'nin oynadığı rolün gerçekliğini yansıtmadığını ve koalisyon bünyesinde sarf ettiği çabalara adil bir şekilde yaklaşmadığını" belirten bakanlık, BAE'yi ve onun Sokotra'daki rolünü hedef alan bu kampanyaların arkasında Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ile ona destek verenlerin olduğunu iddia etti.

Mevcut aşamada, Husilerin oluşturduğu tehlikenin savılmasına odaklanılması gerektiğinin vurgulandığı açıklamada, "egemenlik ihlali" mevzusunun halihazırdaki durumla alakası olmadığı dile getirildi.

Yemen hükümetinden yapılan açıklamada, BAE güçlerinin Sokotra Adası'ndaki tahakkümünün "gerekçesiz" olduğu belirtilmiş ve BAE ile Yemen arasındaki anlaşmazlığın temelini, ulusal egemenlikle birlikte bunun kim tarafından uygulanacağı ve son dönemlerde sağlam bir ortak koordinasyonun bulunmamasının oluşturduğu ifade edilmişti.
 

BAE askerlerinin Sokotra'da konuşlanması 


BAE'ye bağlı onlarca asker, çarşamba günü kendilerini taşıyan 3 uçağın Hadibu kentindeki Sokotra Havalimanı'na varmasının ardından havalimanı çevresinde konuşlanmıştı. Askerlerin yanı sıra aralarında 6 tankın da yer aldığı askeri araçların nakli de gerçekleşmişti. BAE askerlerinin dün de Sokotra Limanı çevresinde konuşlandığı bildirilmişti. 

BAE'nin, Sokotra Adası'na son olarak beşinci askeri uçağı gönderdiği duyurulmuştu. 

BAE'ye bağlı askerlerin Sokotra Adası'na gelerek konuşlanmasının ardından Yemen Cumhurbaşkanı Abdurrabbu Mansur Hadi, Suudi Arabistan ile iletişime geçmiş, bunun üzerine sorunu çözüme kavuşturmak için Suudi Arabistan tarafından bir heyet de Sokotra Adası'na gönderilmişti. 

Askerlerin Sokotra'da konuşlanması, Yemen Başbakanı Ahmed bin Dağr ve bakanlardan oluşan heyetin adaya gelmesinin ardından gerçekleşti.

Nisan 2016'da göreve geldiğinden bu yana Sokotra Adası'na ikinci kez gelen Başbakan Bin Dağr'ın bu ziyaretle, meşru hükümetin ada üzerindeki hakimiyetini göstermek istediği ifade edilmişti. 

AA


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