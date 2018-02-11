BAE ve Hindistan arasında petrol anlaşması imzalandı

Nazlı Erdol

resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE ilearasındaalanında bir anlaşma ve 4 mutabakat zaptı imzalandı.BAE tarafından, Hindistan tarafından da Başbakan, "tarihi" olarak nitelendirdikleri anlaşmaya imza attı.Anlaşmaya göre, Hindistan'ın en büyük petrol arama şirketi Hindistan Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi (ONGC), 599 milyon dolarlık katkı payı karşılığında Abu Dabi Emirliği'ndeki Aşağı Zakkum Sahası'nda Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketine (ADNOC) ait olan petrol imtiyaz haklarından yüzde 10 pay alacak.9 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek anlaşmanın 40 yıl geçerli olacağı ifade edildi.Anlaşmayla varılan 4 mutabakat zaptıyla da iki ülke arasındaki ortaklıkların ve bazı alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.