BAE ve Hindistan arasında petrol anlaşması imzalandı

Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile Hindistan arasında petrol alanında bir anlaşma ve 4 mutabakat zaptının imzalandığı bildirildi

BAE ve Hindistan arasında petrol anlaşması imzalandı
BAE resmi haber ajansı WAM'ın haberine göre, BAE ile Hindistan arasında petrol alanında bir anlaşma ve 4 mutabakat zaptı imzalandı.
BAE tarafından Abu Dabi Veliaht Prensi Muhammed bin Zayid Al Nahyan, Hindistan tarafından da Başbakan Narendra Modi, "tarihi" olarak nitelendirdikleri anlaşmaya imza attı.

Anlaşmaya göre, Hindistan'ın en büyük petrol arama şirketi Hindistan Ulusal Petrol ve Doğalgaz Şirketi (ONGC), 599 milyon dolarlık katkı payı karşılığında Abu Dabi Emirliği'ndeki Aşağı Zakkum Sahası'nda Abu Dabi Ulusal Petrol Şirketine (ADNOC) ait olan petrol imtiyaz haklarından yüzde 10 pay alacak.

9 Mart'tan itibaren yürürlüğe girecek anlaşmanın 40 yıl geçerli olacağı ifade edildi.

Anlaşmayla varılan 4 mutabakat zaptıyla da iki ülke arasındaki ortaklıkların ve bazı alanlarda iş birliğinin güçlendirilmesinin hedeflendiği belirtildi.



 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

400 kiloluk atı sırtladı...

400 kiloluk atı sırtladı...
Ünlülerin kabusu sahte pornolar

Ünlülerin kabusu sahte pornolar
Adams, Sinn Fein partisinin liderliğini bıraktı

Adams, Sinn Fein partisinin liderliğini bıraktı
ABD'den İsrail'e destek açıklaması

ABD'den İsrail'e destek açıklaması
Netanyahu: 'İran egemenliğimizi ihlal etti'

Netanyahu: 'İran egemenliğimizi ihlal etti'
Alman polisi baskında bir Türk’ü öldürdü

Alman polisi baskında bir Türk’ü öldürdü
Endonezya’da otobüs kazası: Çok sayıda ölü var

Endonezya’da otobüs kazası: Çok sayıda ölü var
Hangi ülkede kaç nükleer silah var?

Hangi ülkede kaç nükleer silah var?
Güney Kore karıştı: Kuzey Kore karşıtları polisle çatıştı

Güney Kore karıştı: Kuzey Kore karşıtları polisle çatıştı
Irak'ta DEAŞ'ın sözde Enbar sorumlusu yakalandı

Irak'ta DEAŞ'ın sözde Enbar sorumlusu yakalandı
İdlib'de bombalı saldırı: 7 ölü

İdlib'de bombalı saldırı: 7 ölü