Bafetimbi Gomis, Alex’i yakaladı
Yeni Malatyaspor maçında fileleri havalandıran Galatasaray’ın yıldızı Bafetimbi Gomis, ligde 28 golle en çok gol atan yabancı futbolcu Alex De Souza’yı yakaladı
REKORA ORTAK OLDU
Şampiyonluk yolunda takımına attığı gollerle zirvede yer almasını sağlayan Gomis, kişisel olarak da Süper Lig’de rekora ortak oldu.
Yıldız golcü, Malatya karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 28’e çıkardı ve bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı futbolcu olan Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex De Souza’yı yakalamış oldu