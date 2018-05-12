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Bafetimbi Gomis, Alex’i yakaladı

Yeni Malatyaspor maçında fileleri havalandıran Galatasaray’ın yıldızı Bafetimbi Gomis, ligde 28 golle en çok gol atan yabancı futbolcu Alex De Souza’yı yakaladı

Bafetimbi Gomis, Alex’i yakaladı
Spor Toto Süper Lig’in 33. haftasında Galatasaray, Türk Telekom Stadyumu’nda Yeni Malatyaspor ile oynadığı maçta sarı-kırmızılılarda bu sezonun yıldızı Fransız futbolcu Bafetimbi Gomis, yine sahneye çıktı.


REKORA ORTAK OLDU


Şampiyonluk yolunda takımına attığı gollerle zirvede yer almasını sağlayan Gomis, kişisel olarak da Süper Lig’de rekora ortak oldu.

Yıldız golcü, Malatya karşısında attığı golle ligdeki gol sayısını 28’e çıkardı ve bir sezonda ligde en çok gol atan yabancı futbolcu olan Fenerbahçe’nin eski futbolcusu Alex De Souza’yı yakalamış oldu


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