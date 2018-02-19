Bafetimbi Gomis bayıldığı anı anlattı

Galatasaray'da Bafetimbi Gomis korkuttu (Gomis neden bayılıyor?) Vazovagal Senkop nedir?

Erdinç Şahin

'ya 2-1 mağlup oldu ve liderliği Başakşehir'e kaptırdı. Maçın önüne geçen olay ise Galatasaray'ın yıldız futbolcusu Gomis'in 6. dakikada bayılması oldu. Fransız futbolcusu Gomis, köşe atışı kullanılacağı anda kısa sürelik baygınlık geçirdi. Yapılan müdahalenin ardından ayağa kalkan Gomis, bir süre sonra tekrar oyuna dahil oldu.Maç sonunda açıklamalarda bulunan Gomis, hastalığı hakkında bilgi verirken, ''Strese bağlı yaşanıyor. Kendimi iyi hissettiğim için oynamaya devam ettim. Tek üzüldüğüm şey, kazanamamış olmamız'' dedi.''Tamamiyle strese bağlı gelişen bir durum. Daha önce gençliğimde de yaşadım. Kendimi iyi hissettiğim için oynadım.Bu bazen benim başıma gelen bir olay. Böyle bayılabiliyorum. Strese bağlı yaşanıyor. Kendimi iyi hissettiğim için oynamaya devam ettim. Tek üzüldüğüm şey, kazanamamış olmamız.Galatasaray'da testler yapıldı, testlerden geçtim. Sadece kazanıp sizin karşınıza geçmek isterdim. Maçta bir etkisi olmadı.'