Bafetimbi Gomis'in kasığına para sıkıştı!

Kayseri
deplasmanı öncesi flaş gelişme... Sol arka adalesinde ve kasığında zorlanma olduğu gerekçesiyle son 2 idmana çıkmadığı belirtilen Fransız futbolcu, son anda kadrodan çıkartıldı.
Ancak olayın perde arkasını aralayınca bambaşka bir gerçekle karşılaşıldı. 1 aydır alacakları ödenmeyen 32 yaşındaki santrforun tepki olarak idmanlara çıkmadığı öğrenildi. Sakatlıkları süren Fernando, Ahmet Çalık
ve cezalı Maicon
da kadroda yok.
GALATASARAY'IN KAYSERİSPOR MAÇI KADROSU
Galatasaray’ın, Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Fernando Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli
Fanatik
Erdinç Şahin