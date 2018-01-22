Bafetimbi Gomis'in kasığına para sıkıştı!

GALATASARAY'IN KAYSERİSPOR MAÇI KADROSU

Erdinç Şahin

deplasmanı öncesi flaş gelişme... Sol arka adalesinde ve kasığında zorlanma olduğu gerekçesiyle son 2 idmana çıkmadığı belirtilen Fransız futbolcu, son anda kadrodan çıkartıldı.Ancak olayın perde arkasını aralayınca bambaşka bir gerçekle karşılaşıldı. 1 aydır alacakları ödenmeyen 32 yaşındaki santrforun tepki olarak idmanlara çıkmadığı öğrenildi. Sakatlıkları süren Fernando,ve cezalıda kadroda yok.Galatasaray’ın, Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosunda şu oyuncular yer aldı:Fanatik