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Bafetimbi Gomis'in kasığına para sıkıştı!

Galatasaray'da alacakları ödenmeyen Bafetimbi Gomis, sakatlığını bahane edip 2 idmana çıkmayınca kadroya alınmadı.

22 Ocak 2018, Pazartesi 09:25
Bafetimbi Gomis'in kasığına para sıkıştı!
Kayseri deplasmanı öncesi flaş gelişme... Sol arka adalesinde ve kasığında zorlanma olduğu gerekçesiyle son 2 idmana çıkmadığı belirtilen Fransız futbolcu, son anda kadrodan çıkartıldı.

Ancak olayın perde arkasını aralayınca bambaşka bir gerçekle karşılaşıldı. 1 aydır alacakları ödenmeyen 32 yaşındaki santrforun tepki olarak idmanlara çıkmadığı öğrenildi. Sakatlıkları süren Fernando, Ahmet Çalık ve cezalı Maicon da kadroda yok.
 

GALATASARAY'IN KAYSERİSPOR MAÇI KADROSU


Galatasaray’ın, Kayserispor ile oynayacağı maçın kadrosunda şu oyuncular yer aldı: Fernando Muslera, Mariano, Serdar Aziz, Tolga Ciğerci, Yasin Öztekin, Selçuk İnan, Eren Derdiyok, Younes Belhanda, Sinan Gümüş, Martin Linnes, Ryan Donk, Badou Ndiaye, Hakan Balta, Garry Rodrigues, Koray Günter, Iasmin Latovlevici, Jason Denayer, Eray İşcan, Sofiane Feghouli

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