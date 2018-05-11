Bafetimbi Gomis’in oğlu Florya’da

, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapılan dünkü idmanı ziyaret etti.Oğlunun fotoğraflarını sosyal medyada paylaşan Fransız futbolcu, “Oğlumu antrenmanda görme keyfini en son 6 ay önce yaşamıştım. Yanımda olması ve takım arkadaşlarımı görmesi çok güzel. En önemlisi, oğlumun benim için çok değerli olan Fatih Terim hocamla tanışmasıydı. Ona çok teşekkür ediyorum. Hep birlikte kazanacağız” ifadelerine yer verdi.