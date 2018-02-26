Bafetimbi Gomis’in rakibi Alex de Souza

20 BİTTİ SIRA 30'DA

Erdinç Şahin

ın gol makinesi5-0 kazanılan Bursaspor maçındayaparak sıradışı performansını sürdürdü. 23. hafta geride kalırken 20. kez rakip fileleri havalandıran Fransız futbolcu, Galatasaray tarihinde 20 gol barajını geçen üçüncü futbolcu oldu. Milan Baros'u yakalayan Gomis 3 kez daha rakip fileleri havalandırırsa Mario Jardel'i geride bırakarak sarı-kırmızılıların tarihinde bir sezonda en fazla gol atan yabancı olacak.Türkiye’de ise bir sezonda ligde 20 gol barajı 16. kez bir yabancı tarafından aşıldı. 32 yaşındaki Senegal asıllı Fransız Gomis, bunu başaran 13. farklı futbolcu olarak tarihe geçti. 23 haftada 20 gol atarak 0.86 gol ortalaması yakalayan başarılı futbolcu, bu performansını sürdürmesi halinde 30 gole ulaşabilir. Süper Lig'de bir sezonda en fazla gol atan futbolcu ise 2010-2011 sezonunda Fenerbahçe formasıyla Alex de Souza olmuştu. Alex, o sezon tam 28 gole imza atmıştı.1994-95 Elvir Bolic G.Antep Bosna 261995-96 Şota Arveladze Trabzon Gürcistan 251995-96 Elvir Bolic F.Bahçe Bosna 221996-97 Elvir Bolic F.Bahçe Bosna 241996-97 Elvir Balic Bursa Bosna 212000-01 Mario Jardel G.Saray Brezilya 222003-04 Van Hooijdonk F.Bahçe Hollanda 242004-05 Alex de Souza F.Bahçe Brezilya 242008-09 Milan Baros G.Saray Çek Cum. 202009-10 Makukula Kayseri Portekiz 212010-11 Alex de Souza F.Bahçe Brezilya 282014-15 Fernandao Bursa Brezilya 222015-16 Mario Gomez Beşiktaş Almanya 262015-16 Samuel Eto'o Antalya Kamerun 202016-17 Vagner Love Alanya Brezilya 23