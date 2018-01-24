Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Bafetimbi Gomis'ten 1 milyon euroluk rest!

Fransız golcü, üç ay için alması gereken 1 milyon 83 bin euroyu gerekçe gösterdi, “Param ödenmedikçe performansımı yansıtamıyorum” dedi ve bu nedenle Kayseri maçında takımı yalnız bıraktı.

Bafetimbi Gomis'ten 1 milyon euroluk rest!
Milliyet Gazetesi'nin haberine göre Cim-Bom’da mali kriz konusunda en büyük sorun yaşatan isim Bafetimbi Gomis... Fransız golcünün bu konudaki felsefesi belli: Ben nasıl işimi yapıyorsam, siz de sözünüzü tutun, paramı ödeyin.

Bu sezon Galatasaray’ın en çok gol atan ismi olan ve bugüne kadar hiçbir sorunu olmayan Gomis’e 10 gün önce 361 bin euroluk ödeme yapıldı. Bu para, oyuncunun ekim ayı maaşıydı. Kasım, aralık ve son olarak da ocak ayı parasını da ortaya atan sarı-kırmızılı oyuncu, yöneticilerle bir toplantı yaptı.
 

"PERFORMANSIMI SAHAYA YANSITAMIYORUM"


Burada düşüncelerini açık açık ileten Gomis, “Ben performansımı en iyi şekilde sahaya yansıtıyorum. Siz de sözünüzü tutun ve paramı zamanında ödeyin. Param ödenmedikçe performansımı yeterince sahaya yansıtamıyorum” ifadesini kullandı.

Aylığı 361 bin euro olan ve üç aylık parası 1 milyon 83 bin euroyu yönetimden talep eden Fransız golcü, gereken yapılmayınca Kayserispor deplasmanına da gitmedi. Futbolcunun sakat olduğu bildirilse de, Gomis olayının gerçek yüzünün bu olduğu vurgulandı.

Futbolcunun menajerinin 1 milyon euroluk ödemesi de aralık ayının sonunda yapılmıştı.

 


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera’dan futbola veda

Galatasaray'ın eski yıldızı Albert Riera’dan futbola veda
Eski futbolcu Lemi Çelik kedinin nafakasını köpeğe ödeyecek!

Eski futbolcu Lemi Çelik kedinin nafakasını köpeğe ödeyecek!
Galatasaray'da flaş Samuel Eto’o gelişmesi!

Galatasaray'da flaş Samuel Eto’o gelişmesi!
David Beckham ile seks yapması için Rebecca Loos'a 1 milyon dolarlık teklif!

David Beckham ile seks yapması için Rebecca Loos'a 1 milyon dolarlık teklif!
Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak hocası tarafından antrenmandan kovuldu

Deportivo La Coruna forması giyen Emre Çolak hocası tarafından antrenmandan kovuldu
Günümüz yıldızları ve efsaneler bir arada

Günümüz yıldızları ve efsaneler bir arada
Bursaspor Abdullahi Shehu'yla anlaştı

Bursaspor Abdullahi Shehu'yla anlaştı
Lassana Diarra PSG ile anlaştı

Lassana Diarra PSG ile anlaştı
Roma Sakıb Aytaç'ı kadrosuna katmak istiyor (Sakıb Aytaç kimdir?)

Roma Sakıb Aytaç'ı kadrosuna katmak istiyor (Sakıb Aytaç kimdir?)
Ümit Milli Takım’da Alpay Özalan dönemi

Ümit Milli Takım’da Alpay Özalan dönemi
Emre Çolak antrenmandan kovuldu (Emre Çolak kimdir?)

Emre Çolak antrenmandan kovuldu (Emre Çolak kimdir?)