Bafetimbi Gomis’ten iddialara sert yanıt

"BURADA OYNAMAK PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ"

Erdinç Şahin

’ın2-0 yendiği maçta oyuna 81'de girip 88'de fileleri havalandırantribünlere yaptığı ‘para sorunu yok' işareti gündemdeki yerini koruyor.Gomis, Sözcü'den Mesut Yıldırım'a yaptığı açıklamada “Parasını alamadığı için Kayseri deplasmanına gitmedi” haberlerini yalanladı. Bu yöndeki yorumları değerlendiren Fransız futbolcu, “Çıkan haberler beni üzüyor amataraftarı gerçekleri görüyor” diye konuştu.Sarı-kırmızılı taraftarlarla özel bir ilişkisi olduğunu ve tribünlere doğru yaptığı kalp işaretiyle de bunu gösterdiğini kaydeden Fransız futbolcu, “Benim için hiçbir zaman maddiyat ön planda olmadı. Burada oynamak parayla ölçülemez. Benim için hayatta her şey para değil. Galatasaray'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarımız buna inansın. Ben kalpten konuşuyorum” ifadelerini kullandı. Gomis, sakatlığının geçmesiyle yeniden ilk 11'e girmek istediğini sözlerine ekledi.