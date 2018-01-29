Futbol Basketbol Diğer Sporlar espor

Bafetimbi Gomis’ten iddialara sert yanıt

Galatasaray'ın Fransız yıldızı Bafetimbi Gomis, aleyhindeki iddialara yanıt verdi. SÖZCÜ'ye konuşan Gomis, "Benim için hiçbir zaman maddiyat ön planda olmadı. Burada oynamakparayla ölçülemez. Galatasaray’da olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.

Bafetimbi Gomis’ten iddialara sert yanıt
Galatasaray’ın Osmanlıspor'u 2-0 yendiği maçta oyuna 81'de girip 88'de fileleri havalandıran Bafetimbi Gomis'in tribünlere yaptığı ‘para sorunu yok' işareti gündemdeki yerini koruyor.

Gomis, Sözcü'den Mesut Yıldırım'a yaptığı açıklamada “Parasını alamadığı için Kayseri deplasmanına gitmedi” haberlerini yalanladı. Bu yöndeki yorumları değerlendiren Fransız futbolcu, “Çıkan haberler beni üzüyor ama Galatasaray taraftarı gerçekleri görüyor” diye konuştu.
 

"BURADA OYNAMAK PARAYLA ÖLÇÜLEMEZ"


Sarı-kırmızılı taraftarlarla özel bir ilişkisi olduğunu ve tribünlere doğru yaptığı kalp işaretiyle de bunu gösterdiğini kaydeden Fransız futbolcu, “Benim için hiçbir zaman maddiyat ön planda olmadı. Burada oynamak parayla ölçülemez. Benim için hayatta her şey para değil. Galatasaray'da olmaktan dolayı çok mutluyum. Taraftarımız buna inansın. Ben kalpten konuşuyorum” ifadelerini kullandı. Gomis, sakatlığının geçmesiyle yeniden ilk 11'e girmek istediğini sözlerine ekledi.


SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

Bayern Münih-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?

Bayern Münih-Beşiktaş maçı ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda?
Beşiktaş'ta 2 oyuncuya kulüp aranıyor

Beşiktaş'ta 2 oyuncuya kulüp aranıyor
Fatih Terim'in canı sıkan 3 sorun!

Fatih Terim'in canı sıkan 3 sorun!
Zlatan Ibrahimovic Amerika ligi MLS'e doğru...

Zlatan Ibrahimovic Amerika ligi MLS'e doğru...
Adis Jahovic Alanyaspor'a doğru!

Adis Jahovic Alanyaspor'a doğru!
Sofiane Feghouli yanıyor!

Sofiane Feghouli yanıyor!
Konyaspor Samuel Eto'o'yu transfer ediyor!

Konyaspor Samuel Eto'o'yu transfer ediyor!
Aykut Kocaman’dan Volkan Demirel’e: Sakın kaleden çıkma

Aykut Kocaman’dan Volkan Demirel’e: Sakın kaleden çıkma
Galatasaray yönetimine Ndiaye şoku

Galatasaray yönetimine Ndiaye şoku
Süper Lig'de 19. haftanın puan durumu (Puan durumu Süper Lig)

Süper Lig'de 19. haftanın puan durumu (Puan durumu Süper Lig)
Selçuk İnan'ın olay yaratan görüntüsü! İçki içerken yakalandı

Selçuk İnan'ın olay yaratan görüntüsü! İçki içerken yakalandı