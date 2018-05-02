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Bafra atık su arıtma tesisi yenileniyor

Bafra Belediyesi tarafından 20 yıl önce yaptırılan Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi'nin rehabilitasyon inşaatı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor

02 Mayıs 2018, Çarşamba 13:14
Bafra atık su arıtma tesisi yenileniyor
Bafra Biyolojik Atıksu Arıtma Tesisi rehabilitasyon inşaatının 7 milyon liraya mal olacağını söyleyen SASKİ Genel Müdürü Kamil Demircioğlu, "Bafra Belediyesi tarafından ilçe merkezinin evsel nitelikli atık suların arıtılması amacıyla 1998 yılında işletmeye alınan Fatih mahallesinde yaklaşık 71 bin metre kare alan üzerine kurulan Atıksu Arıtma Tesisinin yıllara bağlı olarak kullanımı sonucunda tesiste bakım ve onarım yapılmasına karar verildi. SASKİ Genel Müdürlüğü teknik ekiplerince ihtiyaç kalemleri tespit edildi. Bafra Atıksu Arıtma Tesisinin revize inşaatı çalışmalarına 5 ay önce başlandı. Çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor" dedi.


EYLÜL'DE BİTECEK


İnşaat çalışmalarının devam etmekte olduğunun kaydeden Kamil Demircioğlu, "Yapılan ihale kapsamında mevcut Atıksu Arıtma Tesisinin inşaat, mekanik ve elektrik işleri olmak üzere günümüz teknolojisine uygun ekipman ve tasarım ile revize edilecektir. Tesisin bütünlüğü ve güvenliği açısından önem arz eden, bahçe duvarı inşaatı, tesisi oluşturan binaların su yalıtımları ve çatı aktarımları ile havuzların sıyırıcı köprü yürüyüş yollarının beton kaplama çalışmaları ve çitler tamamlandı. Tesisin de inşaatın 26 Eylül 2018 tarihine kadar tamamlanması hedefleniyor" diye konuştu.

 


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