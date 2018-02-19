BAFTA 2018 ödülleri sahiplerini buldu

Can Hakman

nin başkenti'daki tarihikonser salonunda bu yıl 71'incisi düzenlenen ödül töreni öncesi kırmızı halıda, soğuk havaya karşın renkli görüntüler yaşandı.vekraliyet tahtı varislerinden Cambridge Dükü Prens William ile eşi Cambridge Düşesi Kate gibi ünlüler birbirinden şık kıyafetlerle kırmızı halıda boy gösterdi.İngiliz yönetmen'ın direktörlüğündeki "" en iyi film ödülünün sahibi oldu. Filmin Amerikalı başrol oyuncusu Frances McDormand ise en iyi kadın oyuncu ödülüne layık görüldü. Drama türündeki film, en iyi yardımcı erkek oyuncu, en orijinal senaryo ve en iyi İngiliz filmi dallarında da ödülleri topladı.İngiliz aktörise "Darkest Hour" filmindeki performansıyla en iyi erkek oyuncu ödülünü kazandı. En iyi yönetmen ödülünü de "" filmiyle Meksikalıaldı.BAFTA ödüllerinin kategorileri ve kazananlar şöyle:: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri: Guillermo Del Toro (The Shape Of Water): Gary Oldman (Darkest Hour): Frances McDormand (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri): Sam Rockwell (Three Billboards Outside Ebbing, Missouri): Allison Janney (I, Tonya): Three Billboards Outside Ebbing, Missouri: I Am Not Your Negro: Three Billboards Outside Ebbing, Missouri: Blade Runner 2049: Call Me by Your NameCoco: The Handmaiden: The Shape Of WaterBlade Runner 2049: Darkest Hour: Phantom Thread: Dunkirk: The Shape Of WaterHer yılödül töreninden iki hafta önce verilenödülleri, Oscar alabileceklerle ilgili ipucu niteliği taşıyor.