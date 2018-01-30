Bağ-Kur'luya kolay emeklilik

SOSYAL GÜVENLİKTE EŞİTLİK SAĞLANMALI

Adem Özdoğan

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken, Bağ-Kur'lu esnaf ve sanatkarın, diğer kesimlerle eşit haklara sahip olmadığını belirterek, "Esnaf ve sanatkarın emekli olması için ödemesi gereken 9 bin gün prim sayısının SSK'lılarda olduğu gibi 7 bin 200 güne indirilmesi gerekli" dedi.Bendevi Palandöken, 60 günden fazla prim borcu olan esnafın sağlık hizmetlerinden yararlanamadığına işaret ederek, bu hakkın prim borcuyla ilişkilendirilmemesi gerektiğini bildirdi. Çalışanın hayatını kaybetmesi halinde geride kalanlara aylık bağlanması için SSK'lıların 900 gün, Bağ-Kur'luların ise bin 800 gün prim ödemesi gerektiğini anımsatan Palandöken, iş kazası, hastalık, yaşlılık ve ölüm hallerinde SSK'lı ve Bağ- Kur'lu ayrımlarına son verilmesi, tüm kesimler için sosyal güvenlikte eşitliğin sağlanması gerektiğini belirtti..