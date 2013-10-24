Avrupa Birliği Bakanı ve Başmüzakereci Egemen Bağış, Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Kadir Topbaş “akıllı belediyecilik uygulamalarıyla” dikkat çeken Bağcılar Belediyesi’nin CeBİt Fuarı’ndaki standını ziyaret etti. Bağcılar Belediye Başkanı Lokman Çağırıcı ziyaret sırasında konuklarına “sosyal medya, interaktif meclis, dijital arşiv sistemi, elektronik ve mobil imza ile yazışma paketi” ile ilgili bilgi verdi.

Avrasya bölgesindeki bilişim firmalarının yanı sıra işinde bilişimi kullanan tüm dikey sektör firmalarını, kamu kurumlarını ve medya kuruluşlarını aynı çatı altında buluşturan Yeşilköy CNR Expo’da açılan CeBİT Fuarı yoğun ilgi görüyor. CeBİT Fuarı’nı ziyaret eden AB Bakanı ve Başmüzakereci Bağış, Gençlik ve Spor Bakanı Kılıç ile İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Topbaş ve Başkan Çağırıcı birlikte fuar alanını gezdi.



Başkan Çağırıcı, Bağcılar Belediyesi standını da ziyaret eden konuklarını ağırladı. Konuklarına standı tanıtan Başkan Çağırıcı, hemşehrileri için elektronik ortamda yürüttükleri hizmetleri anlattı. Elektronik ortamda verilen hizmetlerin takip edildiğini ifade eden Çağırıcı, şunları söyledi:

“Hemşehrilerim hizmetlerimize artık elektronik ortamda internet veya çağrı merkezi üzerinden başvurabiliyor. Başvurusunun durumunu ve aşamalarını da internet üzerinden görebiliyor. Tüm hizmetlerimizi, şeffaf sorgulanabilir ve hesap verebilir bir belediyecilik anlayışıyla tanımladık. İş süreçlerini iyileştirip sisteme entegre ettik.”

“Sosyal medyayı en iyi kullanan Belediye Başkanlarından olan Lokman Çağırıcı, CeBİT Fuarı’nda 25 Ekim 2013 Cuma günü düzenlenecek törenle “Yılın Enleri Kategorisi”nde ödül alacak.