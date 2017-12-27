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Bağcılar'da tekstil fabrikasında patlama

Bağcılar'da bir tekstil fabrikasında patlama sonrası yangın çıktı

27 Aralık 2017, Çarşamba 09:27
Bağcılar'da tekstil fabrikasında patlama
Bağcılar Bağlar Mahallesi'nde bir tekstil fabrikasında patlama meydana geldi. Fabrika binasını alevler sardı.

Yangın saat 08.00 sıralarından Bağcılar Bağlar Mahallesi Mehmet Akif Caddesi üzerindeki tekstil fabrikasında çıktı. 6 katlı binanın en üst katında bulunan buhar kazanında patlama meydana geldi.



Patlama sonrası yangın çıktı. Fabrikanın güvenlik görevlileri hemen itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine gelen Kocasinan, Bağcılar, Sefaköy, Bakırköy ve Başakşehir itfaiye ekipleri yangına müdahala etti. Yangın yaklaşık yarım saat süren çalışmanın ardından söndürüldü. Fabrikanın en üst katında maddi hasar meydana geldi.
 
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