Bağdat Caddesi'nde iki soygun birden

Kadıköy Bağdat Caddesi'nde bulunan bir beyaz eşya dükkanı ve cep telefonu bayiine giren hırsızlar çok sayıda elektronik eşyayı alarak kayıplara karıştı

Bağdat Caddesi'nde iki soygun birden
Olay sabah saat 04:30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre Bağdat Caddesi'nde bulunan beyaz eşya ve elektronik dükkanına gelen kişi yada kişiler önce dükkanın camını kırdılar. Ardından da içeri girerek maddi değeri yüksek olan elektronik eşyaları aldılar. Hemen ardından da cep telefonu mağazasına giren hırsızlar buradan da çok sayıda elektronik eşya alarak kayıplara karıştı. 


GÜVENLİK KAMERA SİSTEMİNİN KABLOSUNU KESTİLER


Beyaz eşya ve elektronik eşya dükkanın camını kırarak içeri giren hırsızların güvenlik alarmının çalmaması için güvenlik sisteminin kablosunu kestiği iddia edildi. 


50 METRE SONRA İKİNCİ SOYGUN


Beyaz eşya ve elektronik mağazasını soyan kişi yada kişilerin 50 metre ileride bulunan cep telefonu bayiinin de camını kırarak içeri girdiği ileri sürüldü. Hırsızların buradan da çok sayıda cep telefonu ve elektronik eşya çaldıkları belirlendi. 


POLİS HIRSIZLARIN YAKALANMASI İÇİN ÇALIŞMA BAŞLATTI


Sabah saatlerinde meydana gelen Bağdat Caddesi'ndeki çifte soygunun ardından olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekipler kaçan hırsız yada hırsızların yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlatırken, bölgede bulunan güvenlik kameraları tek tek incelenecek.


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