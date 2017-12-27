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Bağdat, Erbil’e yönelik uluslararası uçuş yasağının süresini uzattı

Irak merkezi hükümetinin, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi’ndeki (IKBY) Erbil Uluslararası Havalimanı'na yönelik uluslararası uçuş yasağının süresini 2 ay daha uzattığı belirtildi

Bağdat, Erbil’e yönelik uluslararası uçuş yasağının süresini uzattı
Erbil Uluslararası Havalimanı'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, Irak Sivil Havacılık Kurumu’nun Erbil’e uluslararası uçuş yasağını 28 Şubat tarihine kadar tekrar uzattığı ifade edildi.

Açıklamada havalimanında iç hatların yanı sıra onaylanması halinde diplomatik, askeri ve insani yardım için uçak seferlerinin yapılabileceği kaydedildi.

OLAYIN GEÇMİŞİ


Irak merkezi hükümeti, IKBY’nin 25 Eylül tarihinde gayrimeşru referandumu düzenlemesini gerekçe göstererek bir takım yaptırım kararı almıştı. Erbil ve Süleymaniye havalimanlarındaki uluslararası uçak seferleri 29 Eylül tarihinde askıya alınmıştı.

ERBİL (AA)
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