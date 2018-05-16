Bağdat'ın merkezindeki Tahrir Meydanı'nda toplanan çok sayıda Türkmen, özellikle Kerkük ve Türkmenlerin yaşadığı diğer bölgelerde seçimlerin şaibe altında kaldığını belirtti.

Eski Türkmen Milletvekili Fevzi Ekrem Terzi, AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Kerkük'te Türkmenlerin oylarına şaibe karıştırarak uygarlığımızı ve şanımızı çaldılar." dedi.

SEÇİMDE ŞAİBE İDDİALARI

Bağdat yönetimine seslenen Terzi, şaibe iddialarının giderilmesi için oyların yeniden sayılmasında ısrarcı olduklarını ifade etti.

Irak'ın Kerkük kentindeki Türkmenler, cumartesi günü yapılan genel seçimlerin ardından yoğun olarak bulundukları bölgelerde kullandıkları oyların başka partilere kaydırıldığını ileri sürerek gösteriler başlatmıştı.

AA