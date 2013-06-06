Türkiye Cumhuriyeti Avrupa Birliği Bakanlığı'nın 10 Haziran 2013'te yapılması planlanan etkinliğe davet edilen Okur, Twitter'da 'Sayın Egemen Bağış, davetiniz için teşekkürler ama benim sadece bulunmak istediğim yer Taksim' mesajıyla Gezi Parkı eylemine destek verdi. Okur ayrıca etkinliğin davetiyesini de Twitter'da paylaştı.



