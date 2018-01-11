Bağışıklık sistemini güçlendirmenin doğal yolları

Güçlü bir bağışıklık sisteminin, hastalıklara yakalanma riskini azalttığını ifade eden Medicana Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Gülen Ecem Kalkan
doğal besinlerle dengeli ve düzenli beslenmenin, kış ayları boyunca vücudun hastalıklara karşı direncini yükselteceğini belirtti.
KEFİR, TARHANA, BOZA, ŞALGAM VE TURŞU TÜKETMELİ
Günlük beslenmede bağışıklık sistemini destekleyen en önemli besin grubunun probiyotikler olduğuna dikkat çeken Gülen Ecem Kalkan, şunları söyledi: “Bağırsak mikroflorasını değiştirerek sağlığımız ve bağışıklık sistemimiz üzerinde yararlı etkileri görülen probiyotikler; kabızlık ve irritable bağırsak sendromuna iyi geliyor, kanser riskini azaltıyor bağırsaklarda kalsiyum emilimini artırarak kemik sağlığının korunmasına yardım ediyor. En önemli probiyotik gıdalar ev yapımı yoğurt, kefir, tarhana, boza, şalgam
ve turşu
dur.”
MAYDANOZ, KUŞBURNU VE DOMATES C VİTAMİNİ DEPOSU
Vücuttaki virüs aktivitesini azaltmaya yardımcı olan en önemli bağışıklık destekleyicilerden birinin C vitamini olduğunu söyleyen Gülen Ecem Kalkan,
“Ayrıca C vitamini, besinlerle aldığımızı diğer bazı besi ögelerinin vücutta kullanılmasına da yardımcıdır. Demirin, kalsiyum, bazı B vitaminleri, A ve E vitaminlerinin vücutta daha elverişli olarak kullanılmalarında gereklidir. Ülkemizde her mevsim C vitamini kaynağı sebze ve meyve bulunmaktadır. En önemli kaynakları portakal, mandalina, greyfurt, limon, maydanoz, kuşburnu ve domates
tir.” dedi.
SARIMSAK VE SOĞAN YENMELİ
Halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak ve soğanda bulunan kükürtlü bileşenlerden allilik sülfitlerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade eden Gülen Ecem Kalkan , soğan ve sarımsağın ayrıca tümör hücre çoğalmasını engellediğini ve kolesterol düzeyini azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi.
B12, OMEGA-3 VE YAĞLI TOHUMLAR MUTLAKA OLMALI
Eksikliğinde, vücudun savaşçılarından nötrofillerin etkisinin azalarak bağışıklık sisteminde düşüşler meydana geldiğini vurgulayan Gülen Ecem
Kalkan,
B12 vitamini bakımından zengin olan kırmızı et, balık ve yumurta sarısı
nın haftalık tüketimde mutlaka bulunması gerektiğini belirtti.
Haftalık beslenme planında Omega – 3 yağ asitleri ile yağlı tohumların mutlaka yer alması gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Gülen Ecem Kalkan, “Balık, ceviz
ve diğer su ürünleri
nde bulunan Omega – 3 yağ asitlerinin bağışıklık sistemini desteklediği ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu olduğu çalışmalarla gösterilmektedir. Haftada en az 2 gün balık tüketimi Omega – 3 desteği açısından elzemdir. Bununla birlikte ceviz, fındık
ve badem
de bulunan E vitamini, antioksidant özelliği sayesinde bağışıklığımız için oldukça önemli bir vitamindir. Antioksidant özelliği sayesinde kansere karşı da koruyucudur” dedi
Senim Tanay