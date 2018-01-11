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Bağışıklık sistemini güçlendirmenin doğal yolları

Kış aylarıyla birlikte artış gösteren salgın hastalıklardan korunmanın yolu bağışıklık sistemini güçlendirmekten geçiyor. Peki bunun için hangi doğal besinleri tüketmek gerekiyor?

Bağışıklık sistemini güçlendirmenin doğal yolları
Güçlü bir bağışıklık sisteminin, hastalıklara yakalanma riskini azalttığını ifade eden Medicana Bahçelievler Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Gülen Ecem Kalkan doğal besinlerle dengeli ve düzenli beslenmenin, kış ayları boyunca vücudun hastalıklara karşı direncini yükselteceğini belirtti.

KEFİR, TARHANA, BOZA, ŞALGAM VE TURŞU TÜKETMELİ

Günlük beslenmede bağışıklık sistemini destekleyen en önemli besin grubunun probiyotikler olduğuna dikkat çeken Gülen Ecem Kalkan, şunları söyledi: “Bağırsak mikroflorasını değiştirerek sağlığımız ve bağışıklık sistemimiz üzerinde yararlı etkileri görülen probiyotikler; kabızlık ve irritable bağırsak sendromuna iyi geliyor, kanser riskini azaltıyor bağırsaklarda kalsiyum emilimini artırarak kemik sağlığının korunmasına yardım ediyor. En önemli probiyotik gıdalar ev yapımı yoğurt, kefir, tarhana, boza, şalgam ve turşudur.” 

MAYDANOZ, KUŞBURNU VE DOMATES C VİTAMİNİ DEPOSU

Vücuttaki virüs aktivitesini azaltmaya yardımcı olan en önemli bağışıklık destekleyicilerden birinin C vitamini olduğunu söyleyen Gülen Ecem Kalkan, “Ayrıca C vitamini, besinlerle aldığımızı diğer bazı besi ögelerinin vücutta kullanılmasına da yardımcıdır. Demirin, kalsiyum, bazı B vitaminleri, A ve E vitaminlerinin vücutta daha elverişli olarak kullanılmalarında gereklidir. Ülkemizde her mevsim C vitamini kaynağı sebze ve meyve bulunmaktadır. En önemli kaynakları portakal, mandalina, greyfurt, limon, maydanoz, kuşburnu ve domatestir.” dedi.

SARIMSAK VE SOĞAN YENMELİ

Halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak ve soğanda bulunan kükürtlü bileşenlerden allilik sülfitlerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade eden Gülen Ecem Kalkan , soğan ve sarımsağın ayrıca tümör hücre çoğalmasını engellediğini ve kolesterol düzeyini azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi.

B12, OMEGA-3 VE YAĞLI TOHUMLAR MUTLAKA OLMALI

Eksikliğinde, vücudun savaşçılarından nötrofillerin etkisinin azalarak bağışıklık sisteminde düşüşler meydana geldiğini vurgulayan Gülen Ecem Kalkan, B12 vitamini bakımından zengin olan kırmızı et, balık ve yumurta sarısının haftalık tüketimde mutlaka bulunması gerektiğini belirtti.
 
Haftalık beslenme planında Omega – 3 yağ asitleri ile yağlı tohumların mutlaka yer alması gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Gülen Ecem Kalkan, Balık, ceviz ve diğer su ürünlerinde bulunan Omega – 3 yağ asitlerinin bağışıklık sistemini desteklediği ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu olduğu çalışmalarla gösterilmektedir. Haftada en az 2 gün balık tüketimi Omega – 3 desteği açısından elzemdir. Bununla birlikte ceviz, fındık ve bademde bulunan E vitamini, antioksidant özelliği sayesinde bağışıklığımız için oldukça önemli bir vitamindir. Antioksidant özelliği sayesinde kansere karşı da koruyucudur” dedi
 


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