Bağışıklık sistemini güçlendirmenin doğal yolları

KEFİR, TARHANA, BOZA, ŞALGAM VE TURŞU TÜKETMELİ

MAYDANOZ, KUŞBURNU VE DOMATES C VİTAMİNİ DEPOSU

SARIMSAK VE SOĞAN YENMELİ

B12, OMEGA-3 VE YAĞLI TOHUMLAR MUTLAKA OLMALI

Senim Tanay

Güçlü bir bağışıklık sisteminin, hastalıklara yakalanma riskini azalttığını ifade edendoğal besinlerle dengeli ve düzenli beslenmenin, kış ayları boyunca vücudun hastalıklara karşı direncini yükselteceğini belirtti.Günlük beslenmede bağışıklık sistemini destekleyen en önemli besin grubunun probiyotikler olduğuna dikkat çeken Gülen Ecem Kalkan, şunları söyledi: “Bağırsak mikroflorasını değiştirerek sağlığımız ve bağışıklık sistemimiz üzerinde yararlı etkileri görülen probiyotikler; kabızlık ve irritable bağırsak sendromuna iyi geliyor, kanser riskini azaltıyor bağırsaklarda kalsiyum emilimini artırarak kemik sağlığının korunmasına yardım ediyor. En önemli probiyotik gıdalarvedur.”Vücuttaki virüs aktivitesini azaltmaya yardımcı olan en önemli bağışıklık destekleyicilerden birinin C vitamini olduğunu söyleyen Gülen Ecem Kalkan,“Ayrıca C vitamini, besinlerle aldığımızı diğer bazı besi ögelerinin vücutta kullanılmasına da yardımcıdır. Demirin, kalsiyum, bazı B vitaminleri, A ve E vitaminlerinin vücutta daha elverişli olarak kullanılmalarında gereklidir. Ülkemizde her mevsim C vitamini kaynağı sebze ve meyve bulunmaktadır. En önemli kaynaklarıtir.” dedi.Halk arasında doğal antibiyotik olarak bilinen sarımsak ve soğanda bulunan kükürtlü bileşenlerden allilik sülfitlerin bağışıklık sistemini güçlendirdiğini ifade eden Gülen Ecem Kalkan , soğan ve sarımsağın ayrıca tümör hücre çoğalmasını engellediğini ve kolesterol düzeyini azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi.Eksikliğinde, vücudun savaşçılarından nötrofillerin etkisinin azalarak bağışıklık sisteminde düşüşler meydana geldiğini vurgulayan Gülen EcemKalkan,B12 vitamini bakımından zengin olannın haftalık tüketimde mutlaka bulunması gerektiğini belirtti.Haftalık beslenme planında Omega – 3 yağ asitleri ile yağlı tohumların mutlaka yer alması gerektiğini belirten Beslenme ve Diyet Uzmanı Dr. Gülen Ecem Kalkan,ve diğernde bulunan Omega – 3 yağ asitlerinin bağışıklık sistemini desteklediği ve bazı kanser türlerine karşı koruyucu olduğu çalışmalarla gösterilmektedir. Haftada en az 2 gün balık tüketimi Omega – 3 desteği açısından elzemdir. Bununla birliktevede bulunan E vitamini, antioksidant özelliği sayesinde bağışıklığımız için oldukça önemli bir vitamindir. Antioksidant özelliği sayesinde kansere karşı da koruyucudur” dedi