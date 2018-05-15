Bağkur borcuna indirim

12 AY VE ÜZERİ...

Esnaf, çiftçi, isteğe bağlı sigortalılar yani Bağkurlular her ay düzenli prim ödemek zorunda. Ancak işler bazen yolunda gitmiyor ve ödemeler aksıyor. Biriken borçlar katlanarak artıyor. 2015’te yapılan düzenlemeyle 12 ay ve üzeri prim borçları silindi ve hizmetler donduruldu. Primi dondurulan ya da prim borcu bulunan 1 milyonun üzerinde Bağkurlu var.

EN AZ 700 LİRAYDI

Dondurulan süreler, ele para geçince ya da emeklilik yaşı gelince tekrar canlandırılabiliyor. Buna ihya da deniyor. Bu yolla prim eksiği olanlar yaş şartını da tamamlamışsa hemen emekli olabiliyor. İhya yapılırken SGK, prim borçlarını güncel değer üzerinden hesaplıyordu. Yani 2003’te en düşük aylık prim 104 lira olsa bile bugünkü 700 liralık aylık prime göre borç çıkarıyordu.

BORÇ YÜKÜ DÜŞECEK

Bu hesapla 15 yıllık prim borcu olan bir Bağkurlu esnafa, sadece anapara borcu olarak 126 bin lira borç çıkıyordu. Faiziyle borç daha da artınca Bağkurlu’nun bu borcu kapatması imkansız hale geliyordu. Şimdi af paketiyle bu uygulamadan vazgeçiliyor. Meclis’ten geçen, Resmi Gazete’de yayımlandığı tarihten itibaren geçerli olacak yasa ile Bağkurlu’ya büyük bir kolaylık sağlanacak.

ENFLASYON FARKIYLA

Yeni yasayla dondurulan primler bugünkü değer üzerinden değil, borcun doğduğu yıla göre hesaplanacak. Bir başka deyişle primler hiç dondurulmamış gibi işlem görecek. Bu yapılırken borcun faizi silinecek ve enflasyon farkı bulunacak. Ödemeler de enflasyon farkıyla birlikte yapılacak. Yani, aylık en düşük prim olan 700 lira yerine daha makul bir ödeme tutarı ortaya çıkacak.

EMEKLİ OLABİLENE KREDİ FIRSATI

Son olarak olarak 2011’de bu yönde bir düzenleme yapılmıştı. O nedenle borçlu Bağkurlular bu fırsatı değerlendirmeli. Üstelik nakdi olmayanlar için ucuz kredi imkanı da sağlanacak. Mevcut durumda bu imkan var. Mart’ta Ziraat Bankası ile SGK arasında bir protokol imzalanmıştı. Buna göre; hemen emekli olabilecek Bağkurlu yüzde 1.28 faiz oranı ve 48 ay vade ile kredi çekebiliyor. Sürenin uzatılması için çalışma yürütülüyor.