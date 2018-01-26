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Bağkur'da borç tarifesi

Bağkurlular her ay düzenli prim ödemek zorunda. Ancak çoğu kişi, primleri zamanında ödeyemiyor. Biriken borçlar katlanarak artıyor

Bağkur'da borç tarifesi
Son dönemde yapılan düzenlemeler ile 12 ay ve üzeri prim borçları silindi ve hizmetler donduruldu. Dondurulan bu süreler sigortalılar ya da hak sahipleri tarafından borçlanılarak ödenebiliyor. Buna ‘ihya’ deniyor.


EMEKLİLİK ANINDA


İhya yani diğer ismiyle canlandırma talebinde bulunulup bu dönemlere ait borçlar ödendiğinde hizmetten sayılıyor, yani prim sayısını artırıyor. Bu yolla emekliliği gelen emekli olurken, eksik primi olan da tamamlama imkanına sahip oluyor. Tarım, esnaf, şirket ortağı ve diğer Bağkurlular için ihya hesabı nasıl yapılır, kim, ne kadar ödüyor?


HESAPLAR GÜNCEL


İhya yaparken güncel değere bakılıyor. Ödemeler ihya yapılan tarihteki prime göre yapılıyor. Haliyle bu durum sigortalıyı biraz zorluyor. Çünkü en düşük tarım Bağkur tutarı 583 TL. Bunun günlük tutarı ise 19.43 TL. 5 yıllık yani 1800 günü ihya edecek olan bir Bağkurlu, en az 34 bin 980 lira ödeyecek. 2018 için yeni belirlenen en düşük esnaf Bağkur primi de indirimsiz 700 lira.


MAĞDUR OLAN ÇOK


9 yıllık Bağkur kaydı dondurulan esnaf Hasan Bey, ihya durumunda bugün 3240 günlük prime karşılık 75 bin 600 lira ödeyecek. Bir de donmuş ve silinmiş primler canlandırılınca tamamı ödenmek zorunda. Yani ‘Bana yeteni borçlanayım’ diyemiyorsunuz. Bu yüzden 100 binlerce kişi parayı denkleştirip veya kredi çekip emekli olamıyor. Bu kişiler prim borcunun, ait olduğu yıla göre güncellenmesini istiyor.


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