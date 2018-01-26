Bağkur'da borç tarifesi



EMEKLİLİK ANINDA



HESAPLAR GÜNCEL



MAĞDUR OLAN ÇOK

İdil Janet Demiray

Son dönemde yapılan düzenlemeler ile 12 ay ve üzeri prim borçları silindi ve hizmetler donduruldu. Dondurulan bu süreler sigortalılar ya da hak sahipleri tarafından borçlanılarak ödenebiliyor. Buna ‘ihya’ deniyor.İhya yani diğer ismiyle canlandırma talebinde bulunulup bu dönemlere ait borçlar ödendiğinde hizmetten sayılıyor, yani prim sayısını artırıyor. Bu yolla emekliliği gelen emekli olurken, eksik primi olan da tamamlama imkanına sahip oluyor. Tarım, esnaf, şirket ortağı ve diğer Bağkurlular için ihya hesabı nasıl yapılır, kim, ne kadar ödüyor?İhya yaparken güncel değere bakılıyor. Ödemeler ihya yapılan tarihteki prime göre yapılıyor. Haliyle bu durum sigortalıyı biraz zorluyor. Çünkü en düşük tarım Bağkur tutarı 583 TL. Bunun günlük tutarı ise 19.43 TL. 5 yıllık yani 1800 günü ihya edecek olan bir Bağkurlu, en az 34 bin 980 lira ödeyecek. 2018 için yeni belirlenen en düşük esnaf Bağkur primi de indirimsiz 700 lira.9 yıllık Bağkur kaydı dondurulan esnaf Hasan Bey, ihya durumunda bugün 3240 günlük prime karşılık 75 bin 600 lira ödeyecek. Bir de donmuş ve silinmiş primler canlandırılınca tamamı ödenmek zorunda. Yani ‘Bana yeteni borçlanayım’ diyemiyorsunuz. Bu yüzden 100 binlerce kişi parayı denkleştirip veya kredi çekip emekli olamıyor. Bu kişiler prim borcunun, ait olduğu yıla göre güncellenmesini istiyor.