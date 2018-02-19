Bağkur'dan emeklilik

SSK'DAN FARKLI

1 EKİM 1999 KRİTİK



2002 İTİBARİYLE SÜRE



YAŞTAN MAAŞ BAĞLATMA



İLK SİGORTA TARİHİNE DİKKAT!

İdil Janet Demiray

Sosyal Güvenlik Yasası’na göre; muhtarlar, kendi adına ve hesabına bağımsız çalışanlar, avukatlar, doktorlar, tüccar, bakkal, kasap, manav, konfeksiyoncu, kuyumcu adını sayamadığımız birçok serbest meslek erbabı Bağkur kapsamında. Anonim şirketlerin yönetim kurulu üyesi ortakları, tarımsal faaliyette bulunan çiftçiler de Bağkur yani (4/B) kapsamında sigortalı sayılıyor. Bağkur’dan emekli olmak için SSK’dan farklı bir uygulama söz konusu.Bağkur’da da SSK’da olduğu gibi kritik dönemler var. Bunlardan biri ‘1 Ekim 1999’. 1 Ekim 1999 itibarıyla erkek ise 23 yıl ve üzerinde prim ödemiş, kadın ise 18 yıl ve üzerinde prim ödemiş olan Bağkurlu’larda ‘yaş’ şartı aranmıyor. Bu primlere sahip olan kadınlar 20 yıl, erkekler de 25 yıl prim ödemesini tamamladıklarında emekli oluyor. Bu hak SSK ile benzer.1 Ekim 1999 itibariyle 18 yıldan az prim ödemiş olan kadınlar ile 23 yıldan az prim ödemiş olan erkekler için, emeklilik şartları yaş yönünden kademelendirildi. 1 Ekim 1999 öncesi Bağkurlu olup, 1 Haziran 2002 itibarıyla kadınsa 20 ve erkekse 25 yıl prim ödeme sürelerinin dolmasına kalan süreye göre emeklilik şartı belirlendi. En üstteki tabloya bakınız!1 Ekim 1999 itibarıyla kadın ise 50, erkek ise 55 yaş ve en az 15 tam yıl için 2 yıldan fazla süre varsa kademeli sistem geçerli. 1 Ekim 1999-30 Nisan 2008 arasında ilk defa Bağkurlu olan kadın 60, erkek ise 62 yaşını doldurur ve en az 5400 gün prim öderse kısmen emekli olur.30 Nisan 2008’den sonra Bağkurlu olanlar için emeklilik yaşı yükseldi. 1 Ekim 1999’dan önce Bağkur’a girenlerde yaş, 40’tan başlayıp kademeli artarken, 1 Mayıs 2008’den sonra Bağkurlu olanlardan kadınlar 58, erkekler ise 60 yaşını dolduracak ve en az 9000 gün prim ödeyecek. 9000 gün primi 31 Aralık 2035’e kadar yatıramayanlar için yaş şartı 65’e kadar çıkıyor. Sosyal güvenlik reformuna göre; 1 Ocak 2048’den itibaren hem kadın hem de erkek için yaş şartı 65 olacak.