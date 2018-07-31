Bağlama ustası Yücel Yurdan hayatını kaybetti

“Sustu sazın sesi, teller ağlıyor bugün” başlıklı bir yazı kaleme alan ünlü sanatçı Onur Akay, bağlama ustası ve koro şefi Yücel Yurdan’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

TÜRK HALK MÜZİĞİNİN ACI KAYBI

Cenaze bilgilerinin henüz belli olmadığını da yazan Akay, “Türk halk müziğinin acı kaybı! Bağlama ustası ve koro şefi değerli hocalardan Yücel Yurdan’ı, yakalandığı amansız hastalık yüzünden bugün genç yaşta kaybettik.

Aynı zamanda bağlama imalatçısı olan değerli sanatçımız, "Ruh Ver" isimli filmde de rol almıştı. Ailesine ve sevenlerine başsağlığı dilerim.” ifadelerini kullandı.

YÜCEL YURDAN KİMDİR?

Çok sayıda öğrenci yetiştiren bağlama sanatçısı Yücel Yurdan, Türkiye’nin birçok yerinde bağlaması ile konserler vermiş ve ünlü isimlere de eşlik etmişti. Aynı zamanda bağlama imalatçısı olan Yurdan, Burak Üntürk`ün yapımcılığını yaptığı ve yönetmenliğini ise Kamil Bilici’nin üstlendiği, "Ruh Ver" isimli sinema filminde de rol almıştı.











